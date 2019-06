I fan di Zelda Breath of the Wild 2 hanno tradotto il linguaggio Gerudo che vediamo nel

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In occasione dell'ultimo Nintendo Direct che abbiamo potuto seguire in occasione dell'E3 2019, come tutti sappiamo Nintendo ha annunciato il sequel dell'amatissimo The Legend ofof the.Ebbene, ad accompagnare l'annuncio abbiamo avuto un trailer nel quale, oltre ad alcune sequenze con Link e la principessa, abbiamo potuto scorgere anche un misterioso messaggio scritto con i caratteri, uno dei misteriosi idiomi di Hyrule.Si potrebbe trattare di un messaggio segreto, e molti appassionati della serie nonperso tempo e si sono messi al lavoro per tradurre quei simboli, riporta NintendoSoup. Dunque la possibile traduzione cui sono giunti gli utenti di 4Chan corrisponde a "Seal Ganon", ovvero in italiano starebbe per "Sigilla/Sigillante Ganon". Un indizio interessante riguardo la possibile trama del secondo capito dell'amato RPG.Leggi altro...

