I cani da slitta? Corrono sull' acqua

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Manila Alfano L'autore della foto: «Caldo anomalo, ma non è solo global warming» Arrancano tra pozzanghere. Idadi oggia tutta velocitàinvece che sul ghiaccio: uno scatto impressionante, una prova inconfutabile per gli ambientalisti dello scioglimento accelerato dello strato di neve in atto nel Nord-Est della Groenlandia. La fotografia è stata scattata il 13 giugno da gruppi di ricercatori impegnati in una missione di recupero di attrezzature mentre con idahanno attraversato fiordi parzialmente fusi. Un'immagine davvero insolita che ritrae due convogli di Husky con le zampe immerse nell'blu cristallina, in quello che appare un immenso lago sovrastato da un cielo terso e circondato da monti che non sono innevati ma marrone scuro con sopra sole poche tracce bianche di neve. Come potrebbe essere un orizzonte da Milano nei ...

