Hockey prato | Finals Series 2019 | a Valencia partono fortissimo le azzurre! Nettissimo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Non era sulla carta un avversario pericoloso, ma l’esordio è sempre da prendere con le pinze. La Nazionale femminile disupartenellediimponendosi per 7-0 nel primo incontro del Girone B con la Thailandia. Netta la differenza vista in campo, lo era anche alla vigilia andando a guardare i pronostici e le statistiche: le azzurre, numero 17 del ranking mondiale, affrontavano le asiatiche, numero 28 della classifica. Partenza convincente per la banda guidata da Roberto Carta che punta dritta al primo posto nel raggruppamento, per andarsi a giocare la semifinale che metterà in palio il pass per lo spareggio olimpico in chiave Tokyo 2020.a razzo le azzurre che dopo 2′ vanno già a segno su azione con Elisabetta Pacella. Il primo tempo si chiude in vantaggio 2-0, a raddoppiare è Sofia Cesanelli, sempre su azione. Secondo ...

