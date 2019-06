GUERRA NEL GOLFO Usa vs Iran | l' aumento del prezzo del petrolio conviene a Putin

La pace nel Partito democratico è già terminata - renziani sul piede di GUERRA : È durata poco la pace all’interno del Partito democratico. Le nomine dei vertici del PD hanno di fatto scoperchiato il vaso di pandora, facendo fuoriuscire quei malumori che si erano placati, per qualche tempo, con la nomina di Nicola Zingaretti a segretario del Partito. Le divisioni interne al Partito democratico evidentemente non sono mai state ricucite e adesso esplodono in maniera fragorosa come rivelato da un articolo dettagliato del ...

GUERRA NEL GOLFO/ Italia tra due fuochi : Trump e fronte islamista - Iran e Qatar - : L'Occidente comincia a essere diviso sulla posizione da tenere nei confronti dell'Iran. Emergono soprattutto spaccature nell'Ue

Luigi Bisignani - la congiura di Paolo Gentiloni contro Nicola Zingaretti : GUERRA NEL Pd : Su cosa stia accadendo nel Pd, fa il punto Luigi Bisignani nel suo consueto intervento su idella domenica. L'uomo che sussurrava ai potenti, commentando la vicenda Csm-Luca Lotti, premette che "il segretario Nicola Zingaretti per scoprire gli intrighi del Pd dovrebbe chiedere al fratello Luca di ris

La GUERRA civile in Siria raccontata nella serie tv Fertile Crescent con James Purefoy : Non sarà un'impresa semplice, ma Fertile Crescent proverà a raccontare l'orrore della guerra civile in Siria in una serie tv con James Purefoy. Il titolo è ancora provvisorio, ma l'ordine da parte di Hulu è ufficiale: si tratta di una serie drammatica di 8 episodi coprodotta da Masha Productions, Spiro Films, Haut et Court TV, Arte France e Fremantle. Questa produzione internazionale ha lo scopo di raccontare - si spera il più ...

Chi vuole scatenare una GUERRA nello stretto di Hormuz : In mancanza di mediatori internazionali e in assenza dell’Onu, forse l’Europa potrebbe aprire canali di dialogo prima della prossima scintilla. Leggi

La GUERRA è Finita casting a Sabbioneta - si torna nel 1945 con Michele Soavi : La Guerra è Finita casting a Sabbioneta in provincia di Mantova. Michele Soavi torna in tv Si terranno, domani 15 giugno 2019, i casting de”La Guerra è Finita”. La fiction diretta da Michele Soavi sarà ambientata nel 1945 e tratterà i temi e le vicende dopo la fine della Seconda Guerra ...

WWE vs AEW : ritorna la “GUERRA” tra federazioni nel wrestling? : In principio, furono gli anni ’80. Gli anni d’oro di un personaggio chiamato Terry Bollea, che tutti noi conosciamo come Hulk Hogan, che mandava in delirio con la sua “Hulkamania” folle intere di tutto il mondo, Italia compresa. Arrivano poi gli anni ’90 e con essi maggior violenza e maggior sangue, con minor copertura televisiva in Italia mentre negli Stati Uniti e in Canada andava in scena la Monday Night War tra le due federazioni più forti ...

Accadde oggi : nel 1940 l’Italia entra nella seconda GUERRA mondiale contro Francia e Gran Bretagna : All’inizio del seconda guerra mondiale l’Italia si era dichiarata “potenza non belligerante“. Ma Roma, per i piani di Hitler era strategicamente importante e se gli italiani avessero deciso di passare dalla parte degli Alleati, come tra l’altro era accaduto nella Prima guerra mondiale, avrebbe significato il ritorno allo schieramento del 1915-1918 e al blocco marittimo che, da solo, aveva piegato la Germania del Kaiser Guglielmo II. Il Führer, ...

La Nato sfida la Russia di Putin nel mar Baltico. Venti di GUERRA : 50 navi per provocare il Cremlino : Proprio nei giorni del forum economico di San Pietroburgo, una delle maggiori "vetrine" della Russia guidata da Vladimir Putin, inizia, da oggi, una grande esercitazione della Nato nelle acque del Mar Baltico, sulla soglia del "cortile di casa" di Mosca. Per dodici giorni, fino al 21 giugno, forze a

Hell Let Loose : lo shooter tattico per 100 giocatori ambientato nella Seconda GUERRA Mondiale è disponibile in Accesso Anticipato : Hell Let Loose è uno sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ma diverso dal solito perché incentrato su plotoni e linee di rifornimento. È stato avviato con successo nel 2017 su Kickstarter e ora sta si sta spingendo verso un nuovo territorio, l'Early Access di Steam, segnala VG247.com.Questo gioco non vi rende un "commando", bensì un "ingranaggio della macchina" nello scontro 50v50 giocatori. Ciò significa agire come parte di ...

Luigi Di Maio fa infuriare Conte - il suo fedelissimo si sfoga : "Colonnelli incapaci" - GUERRA dentro il M5s : Alla fine Luigi Di Maio è riuscito nell'impresa di far infuriare tutti. Giovanni Tria, ministro dell'Economia accusato di aver brigato con la Lega in solitaria per scrivere la bozza (poi risultata una bufala) della risposta del governo all'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte, che non può veder

Luca Palamara : “Contro di me solo fango. Nella GUERRA fra correnti sono saltato in aria io” : Luca Palamara esce da 3 ore di interrogatorio a Perugia, sale in macchina, si precipita verso Roma. Il telefonino squilla in continuazione. Lui risponde a raffica. È di umore nero, ma anche combattivo. «Mi ha investito una montagna di fango». Deve riuscire a convincere l’Italia di non essere un magistrato infedele al servizio di oscuri faccendieri,...

Vietti (ex Csm) ci spiega cosa c’è in ballo a Roma nella GUERRA tra pm : Roma. Se gli dei non sono caduti, è caduta la vergogna. La presunta purezza togata non esiste, e il mosaico restituito dall’attualità di dossier incrociati, esposti in procura, veleni mediatici, emana un putrido odore. Le vicende sono note: all’inchiesta perugina per corruzione a carico del pm Roman

Egitto - Human rights watch : “Commessi crimini di GUERRA nelle operazioni antiterrorismo. Morte 4.300 persone” : “Anziché proteggere gli abitanti del Sinai, le forze di sicurezza egiziane hanno mostrato, nella loro lotta ai terroristi, totale disprezzo per le vita dei residenti, trasformando la loro quotidianità in un incubo ininterrotto di abusi“. Michael Page, vicedirettore per il Medio Oriente e Nord Africa di Human rights watch. sintetizza così quanto emerge dal rapporto sulla ong che riguarda le operazioni delle antiterrorismo dell forze ...