Groenlandia | la foto simbolo dello scioglimento dei ghiacci

La slitta è trainata sull'acqua in Groenlandia : la foto simbolo dello scioglimento dei ghiacciai : Un’immagine “più simbolica che scientifica” che testimonia in maniera ineluttabile il rapido scioglimento dei ghiacciai nel Nord-Est della Groenlandia. La foto è stata scatta il 13 giugno da Steffen Olsen, scienziato del Centro per l’Oceano e i ghiacci dell’Istituto meteorologico danese, durante una missione di recupero di attrezzature ed è diventata subito virale.@SteffenMalskaer got the ...