Grecia | un' isola minuscola cerca abitanti | si offre terra | casa e 500 euro al mese

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Si trova in un angolo di mondo che è un vero e proprio paradiso ine dove il tempo si è fermato, ma sta proprio qui il 'problema'. Antikythera, piccolagreca a sud del Peloponneso, si sta spopolando. A viverci sono rimasti in 40, per lo più anziani che per non destinare a morte l'amata, con il vescovo e i funzionari locali hanno lanciano una proposta per attrarre non turisti occasionali, ma nuovi motivati, preferibilmente giovani coppie per riuscire a ripopolarla: la comunità mette a disposizione di chi vorrà venire ad abitarci, un pezzo di, una, 500per i primi tre anni. Antikythera, vivere in un'da favola Il suo nome è Antikythera che italianizzato diventa Anticitera, piccolache si trova vicino Creta, ma non ha la sua notorietà, né sperimenta mai il flusso di turisti di celebri mete estive greche quali Santorini, Mykonos o ...

MarcoFlorean : Grecia, l'isola Anticitera cerca abitanti per 500 euro al mese - - Camicol1 : RT @MatildeDErrico: Grecia, l'isola Anticitera cerca abitanti per 500 euro al mese - - FloraPiachica : RT @MatildeDErrico: Grecia, l'isola Anticitera cerca abitanti per 500 euro al mese - -