Grande Fratello - è finita tra Erica e Gaetano : “Ho scoperto troppe cose” - l’ex gieffina si sfoga : "Con Gaetano non è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita", la Piamonte fa chiarezza definitivamente sul rapporto con l'ex compagno d'avventura, Gaetano Arena.

Grande Fratello Vip : tra i possibili nomi Cicciolina - Marco Bellavia e Donatella Milani : Sono molti i nomi dei possibili concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il mondo dello spettacolo è stato scandagliato alla ricerca del giusto partecipante e la redazione è già in fermento per preparare un'edizione scoppiettante. I nomi dei vip contattati e degli aspiranti inquilini La casa di Cinecittà è pronta ad ospitare nuovi VIP per la quarta edizione. Da novembre si riapriranno le porte del reality più seguito in Italia ...

Grande Fratello : Gianmarco ed Erica ripresi mentre si baciano. Luca Onestini commenta… : Gianmarco Onestini e Erica Piamonte stanno insieme dopo il Grande Fratello? I due hanno spiazzato tutti postando un video con bacio a sorpresa su Instagram! Tutto è successo un’ora fa, quando il Fratello... L'articolo Grande Fratello: Gianmarco ed Erica ripresi mentre si baciano. Luca Onestini commenta… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gaetano Arena contro Daniele : c’entra Erica del Grande Fratello? : Daniele Dal Moro e Gaetano Arena hanno discusso dopo il GF? Daniele Dal Moro, dal momento in cui è uscito dalla casa più spiata dagli italiani, pare davvero non abbia la minima intenzione di far perdere le sue tracce. E anche poco fa l’ex concorrente del Grande Fratello, suo malgrado, ha fatto molto parlare i suoi numerosi fan. Cos’è successo stavolta? In pratica Gaetano Arena, a un fan su instagram che gli ha chiesto ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : Tina Cipollari nel cast? : Tina Cipollari nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Poco fa il blog VelvetGossip.it ha lanciato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle voci di corridoio raccolte dal portale di gossip in queste ultime ore, pare che la produzione della quarta edizione del GF Vip abbia contattato nientepopodimeno che Tina Cipollari, proponendole di diventare concorrente. Una notizia ...

Temptation Island 2019 : ex vincitrice del Grande Fratello nel cast : Temptation Island: Federica Lepanto del Grande Fratello nel cast Manca una settimana all’inizio ufficiale di Temptation Island 2019, e finora non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi tentatori e tentatrici che prenderanno parte al reality delle coppie. Tra questi ci potrebbe essere Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, tornata single dopo la storia d’amore con Gianfilippo Levuri, un ragazzo che l’aveva ...

Grande Fratello 16 - Daniele sbotta dopo le critiche : «Martina ha vinto - ma cene e benzina le pago io». E scatta il bacio in pubblico : Da quando si è chiusa la porta rossa del Grande Fratello 16 Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non si sono più allontanati. Dalle stories di entrambi i profili Instagram è palese...

Grande Fratello 16 - hater contro Daniele Dal Moro : "Stai con Martina Nasoni per i soldi" : Nemmeno il tempo di far calare il sipario su questa sedicesima edizione del Grande Fratello versione nip che i primi hater si sono scatenati contro alcuni dei protagonisti della casa più spiata della televisione italiana. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, che nel reality ha avuto una storia con la vincitrice, Martina Nasoni.Su Instagram una donna ha scritto: “Sei montato perché sei figlio di un politico (suo padre è Gian Pietro Dal Moro ...

Grande Fratello Vip - tra i concorrenti anche Cicciolina e il Divino Otelma. Ecco tutti i nomi : Il Grande Fratello Vip tornerà da novembre con la quarta edizione e proprio in questi mesi gli autori stanno contattando varie celebrità per capire chi potrebbe essere interessato a partecipare. Tra i volti noti potrebbero esserci: il Divino Otelma, Cicciolina e Giucas Casella. Quest'ultimo – contat

Grande Fratello Vip anticipazioni : Giucas Casella concorrente? : Giucas Casella nel cast della prossima edizione del GF Vip? In base alle ultime indiscrezioni circolate on line pare che la prossima edizione del Grande Fratello Vip, salvo colpi di scena, dovrebbe iniziare a Novembre. Ma nonostante manchino ancora diversi mesi alla partenza del reality, sono già usciti diversi rumor inerenti ai possibili concorrenti. E dopo che Ilona Staller ha rivelato a Nuovo di essere in trattativa per entrare nel cast del ...

Giucas Casella conteso tra il Grande Fratello Vip e Pechino Express : Giucas Casella torna in tv dopo l’Isola dei Famosi Giucas Casella torna in tv dopo la sfortunata esperienza all’Isola dei Famosi 2018, terminata prematuramente a causa di un problema di salute. L’artista avrà un ruolo da protagonista nella prossima stagione televisiva visto che è conteso da due dei programmi più importanti e attesi dal pubblico. […] L'articolo Giucas Casella conteso tra il Grande Fratello Vip e Pechino ...

Grande Fratello - Veronica Satti e la fidanzata Valentina si sono lasciate. L'annuncio social : Sembra essersi conclusa la storia fra Veronica Satti e la fidanzata Valentina. Veronica, figlia di Bobbi Solo, ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello che, oltre a regalarle...

Barbara d’Urso malinconica senza il Grande Fratello : le sue parole : GF 16, Barbara d’Urso sui social: “Quanto mi manca…” Lunedì scorso è finita l’ultima edizione del Grande Fratello. E in barba a qualsiasi pessimistica previsione, quest’ultima edizione del padre di tutti i reality show ha raggiunto ascolti davvero molto importanti, riuscendo ad essere uno dei programmi più visiti di questa stagione televisiva. E a tal proposito Barbara d’Urso ha voluto esprimere un suo ...

Grande Fratello 2019 - Kikò Nalli risponde alla sorella di Tina Cipollari : «Su me e Ambra vi toglierò i dubbi» : Kikò Nalli ci crede ed è pronto a difendere la storia d'amore con Ambra Lombardo a ogni costo. La relazione è nata davanti alle telecamere del Grande Fratello 16, ma sin da...