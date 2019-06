Grande Fratello 16 | Erica Piamonte | Con Gaetano non è mai iniziata

blogo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Continuano a destare curiosità i protagonisti della sedicesima edizione del, il reality show condotto da Barbara d'Urso ogni lunedì su Canale 5. In molti pensavano che traArena fosseuna storia, ma ci ha pensato la diretta interessata a dissipare ogni dubbio con una diretta Instagram.Ha dichiarato: "Conmi sono chiarita, gli ho spiegato delle cose che non credo abbia recepito, ma io ho capito che non siamo fatti per stare insieme, non è che è finita, diciamo che non è mai". La ragazza ha proseguito: "Quando sono uscita ho riguardato i video e non mi son piaciuti, se devo iniziare un rapporto – che sia amore, amicizia, o quel che è – voglio che sia bello fin dall’inizio, non voglio un rapporto che inizia male, mi sono rotta le scatole di perdonare chi non lo merita e di essere troppo buona. Io non penso che ...

GrandeFratello : MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 - matteosalvinimi : E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi???? D… - trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? -