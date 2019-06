Golf | l’Open d’Italia riparte da Francesco Molinari

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019), il "re" della Ryder Cup 2018, sara' la star della 76/a edizione dell'Open d'Italia. Nel quinto degli otto eventi 2019 delle Rolex Series European Tour, in programma all'OlgiataClub di Roma (10-13 ottobre), l'azzurro dopo i successi 2006 e 2016, per il terzo anno consecutivo dara' l'assalto a uno storico "triplete" per realizzare un record mai riuscito prima a nessun giocatore italiano. "L'Open d'Italia - le parole del numero sei del world ranking - e' un evento eccezionale: giocarlo a Roma, nella marcia di avvicinamento alla Ryder Cup 2022, sara' speciale. Amo questo torneo e il calore che riesce a trasmettere durante i giorni di gara. Negli ultimi anni sono riuscito a esprimere un ottimo gioco in Italia, spero di tornare a vincere questa competizione. Riuscire nell'impresa, davanti a famiglia e tifosi, sarebbe davvero una gioia unica. L'Olgiata GC vanta un ...

