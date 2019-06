Gli Usa sono i principali responsabili delle tensioni nel Golfo

Usa - Trump 2020 "Solo George Washington meGlio di me"/ "L'American Dream è tornato" : Usa, Donald Trump ha lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale per il voto del 2020: "L'American Dream è tornato"

Grand Hotel di Eva Longoria conquista Gli Usa e si prepara all’arrivo in Italia - su quale rete? : Una ricca famiglia che si lascia andare ai vizi, che non si fa mancare segreti e giochetti, e i loro clienti, tutto questo è Grand Hotel, la serie firmata alla produzione da Eva Longoria e di cui ormai si parla da oltre due anni. La prima volta che si è parlato dello show era la fine del 2017 e se in un primo momento figurava nella programmazione ABC, tutto poi è finito in panchina, almeno fino a qualche settimana fa quando è stata annunciata ...

Mondiali 2022 : per i bookmakers Gli Usa rientrano in corsa : Dopo la maxi-inchiesta per corruzione nell’assegnazione ai Mondiali del 2022 in Qatar che hanno coinvolto Michel Platini, l’ex numero uno dell’UEFA, gli analisti di Sisal Matchpoint hanno riaperto le scommesse sul Paese ospitante della prossima Coppa del Mondo.Le cause, ormai note, sarebbero attribuite a uno scambio di favori in cambio di voti, volti a cambiare l’indirizzo dei voti in favore del Paese del Golfo, a ...

Beautiful - anticipazioni americane : Brooke e Ridge ai ferri corti a causa dei fiGli : Le puntate americane di Beautiful in onda a fine giugno saranno ampiamente dedicate al segreto relativo a Beth Spencer e a tutte le conseguenze del caso. Un numero sempre crescente di persone scoprirà cos'è accaduto a Catalina, quando il dottor Reese Buckingham ha finto che la bambina di Hope e Liam fosse morta durante il parto. A Flo, Zoe e Shauna, negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Thomas e Xander mentre nei prossimi episodi un'altra ...

Tutti Gli smartphone 5G che puoi usare in Italia : Quali sono gli smartphone 5G che si possono acquistare in Italia ora che le reti di nuova generazione hanno ufficialmente debuttato anche sul nostro territorio? Grazie alle prime offerte di Vodafone c’è già un tris di modelli che possono collegarsi ai network 5G e Tutti gli altri operatori sono pronti a debuttare mettendo a catalogo altri dispositivi. E gli smartphone 5G usciti all’estero come in Svizzera, ma anche nel Regno Unito ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Gli Usa "benedicono" Salvini ma aspettano 4 risposte : Salvini torna dagli Usa nei panni del nuovo capo di fatto del governo. Ora però i problemi attendono soluzioni tecniche specifiche, non slogan

Il «grande gelo» con Gli Usa che rischia di durare a lungo : In autunno la Casa Bianca dovrà decidere se imporre i dazi sulle auto europee. La sfida per la leadership delle reti 5G che guideranno la trasformazione globale

L’Iran e l’attacco alle petroliere - Gli Usa mostrano nuove immagini Video|Foto : Le prove raccolte dal Pentagono rilanciano la tesi, già avanzata nelle prime ore dopo l’incidente, di un coinvolgimento di Teheran

Salvini in Usa - Bersani : “Mai vista una visita così sdraiata con Gli americani. Altro che ‘prima l’Italia’. Roba da matti” : “La visita di Salvini negli Usa? Ricordo qualcosa anche della Prima Repubblica, ma visite così sdraiate sulle esigenze americane come questa non ne ho mai viste. Prima l’Italia? Roba da matti“. così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfraco Palazzolo, a proposito del viaggio del ministro dell’Interno a Washington e del suo incontro con il vicepresidente degli ...

Draghi annuncia nuovi stimoli e taGlio dei tassi. Trump lo attacca : «Così colpisce Gli Usa» : «In assenza di miglioramenti» sul fronte dell'inflazione «saranno necessari ulteriori stimoli». Lo sottolinea in un discorso al forum Bce di Sintra il presidente...

C’è anche il Psg tra Gli atti d’accusa a Platini : A poche ore dalla notizia, spuntano alcuni approfondimenti sull’arresto di Michel Platini per corruzione. Il vicepresidente della Fifa è in stato di fermo a Parigi ed è interrogato dai magistrati del del Parquet national financier (Pnf). Le accuse, non ancora formulate ufficialmente in questo momento, sarebbero di “corruzione privata”, “associazione a delinquere”, “traffico di influenze e ricettazione di ...

Il CEO di Epic Games accusa Steam ed altri negozi online di derubare Gli sviluppatori : Sembra che la competizione tra Epic Games Store e gli altri negozi online non abbia tregua.Come riporta Segment Next, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha pubblicato un tweet contro Steam ed altri store online, accusandoli di derubare gli sviluppatori.Questa accusa è molto pesante, anche se, come si legge dal tweet, il CEO non ha fatto il nome di nessun negozio online. Tuttavia è facile intuire che Sweeney stava parlando, tra le altre cose, ...

Donald Trump contro Mario Draghi : "Porta un vantaggio ingiusto all'Eurozona - a discapito deGli Usa" : “Mario Draghi ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l’euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l’Europa, ndr.) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri”. Lo ha twittato il presidente Usa, Donald Trump. Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately ...

Megan Rapinoe - niente inno se Gli Usa discriminano le minoranze : Capelli rosa, sguardo fiero, numero 15 sulla schiena e (ogni tanto) fascia da capitano: stiamo parlando di Megan Rapinoe, centrocampista offensiva della nazionale di calcio femminile statunitense. Il sito della federazione calcio Usa parla di lei come di “una forza dentro e fuori del campo”.Quarantacinque goal all’attivo con la nazionale, di cui uno durante la prima partita ai mondiali femminili 2019. Non è per questo, ...