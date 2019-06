Giustizia a passo lento Si tratta sui tempi dei processi | distanze sulle intercettazioni

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Riforma del processo civile e penale,ed elezioni del Csm. Al vertice notturno il ministro dellaAlfonso Bonafede si presenta con l’idea si voler spacchettare i tre provvedimenti per discutere, in questa prima fase, solo deideie non dellesu cui l’accordo è lontanissimo. Ed è qui che Giulia Bongiorno, il ministro ombra che per la Lega segue il dossier, pone le prime resistenze di fronte al premier Giuseppe Conte e ai due vice Salvini e Di Maio. Il Carroccio vorrebbe portare a compimento la riforma nella sua interezza mentre il Movimento 5 Stelle punta a sviscerarla in più step dando priorità alla riforma del processo penale perché da questa dipende l’entrata in vigore nel gennaio 2020 dello stop alla prescrizione, norma voluta fortemente dai grillini.Si comincia quindi a ...

