Giuseppe Fiorello lascia la Rai | Gli orologi del Diavolo in onda su Mediaset

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Siamo abituati a vedere attori passare da un canale all'altro a secdella fiction in cui lavorano: è normale, d'altra parte. Fa più notizia, però, quando l'attore in questione è stato per anni il volto di punta della fiction Rai, con ben tredici produzioni tra film-tv e miniserie. Stiamo parlando, ovviamente, di, che si appresta a fare il suo debutto da protagonista di una serie tv per.Vi avevamo parlato, a marzo, de Glidel, serie tv tratta dall'omonimo libro di Gianfranco Franciosi, scritto con in giornalista Federico Ruffo (edito da Rizzoli). Ebbene, proprio questa produzione, che inizialmente si pensava destinata alla Rai per il coinvolgimento di, andrà invece insula Rai: Glidelinsupubblicato su TVBlog.it 19 giugno 2019 20:39.

