Frittata di ricotta al forno

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 19 giugno 2019)dialIngredienti – 8 uova – 1 cucchiaio e 1/2 di olio extravergine di oliva – 250 g di– 30 g di parmigiano reggiano – 20 g di pangrattato – noce moscata – sale Preparazione La ricetta in 5 mosse 1 Lavorate in una ciotola, con un cucchiaio, laassieme a una grattugiata di noce moscata, fino a quando il formaggio diventerà una crema morbida. In un altro contenitore, sbattete le uova con la frusta a mano; poi, grattugiate il parmigiano nel mixer. 2) Amalgamate le uova con il parmigiano grattugiato, unitele allainsaporite con il sale e mescolate delicatamente con la frusta, fino a raggiungere una perfetta omogeneità 3) Ungete una teglia rotonda dacon 1 cucchiaio di olio extravergine e versatevi il composto preparato Spolverizzate con il pangrattato, distribuendolo in modo uniforme. 4) ...

fritatalover : RT @BrendaKookt: Frittata met courgette en ricotta - BrendaKookt : Frittata met courgette en ricotta - fritatalover : RT @loren_spee: Ricotta Frittata. #meals #dessert #breakfast -