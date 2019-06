Forza Nuova | Mussolini sul manifesto per la campagna di tesseramento

Nove militanti di Forza Nuova a processo per violenza sessuale e istigazione all'odio razziale : Una violenza sessuale, processi sommari, un pestaggio nel centro di Roma e istigazione all’odio razziale. Sono queste le accuse da cui dovranno difendersi davanti a un giudice Nove militanti di Forza nuova.I neofascisti del partito dell’ex terrorista nero Roberto Fiore sono stati rinviati a giudizio - riporta questa mattina Il Messaggero - nell’ambito dell’inchiesta “Banglatour”, che prese le mosse dalle ...

Torino - volontanti di Forza Nuova contro il Pride : "Mafia del Pd" : I manifestini sono stati affissi davanti a diversi circoli cittadini del partito. "Il popolo non ha più voglia di stare a guardarli mentre stuprano il futuro del nostro Paese"

Padova - tre militanti di Forza Nuova aggrediti da sconosciuti : Gabriele Laganà Gli esponenti di Forza Nuova sono stati attaccati da alcuni sconosciuti al termine del presidio fisso organizzato per protestare contro il “Padova Pride” Tre militanti di Forza Nuova sono stati aggrediti nel tardo pomeriggio di ieri a Padova da cinque persone non ancora identificate. A riportare la notizia è l’Ansa. La violenza contro gli esponenti del partito di estrema destra si è verificata in via Fra Paolo Sarpi ...

Roma - leader di Forza Nuova portato in Questura : “Portavo un mazzo di fiori dove è morta Desirée” : Il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore è stato bloccato dai poliziotti della Digos e portato in Questura mentre cercava di raggiungere via dei Lucani, a San Lorenzo, dove nei giorni scorsi era stata annunciata una manifestazione di Forza Nuova nel giorno del silenzio elettorale. A San Lorenzo, in largo Talamo, da stamattina sono in piazza i movimenti antagonisti di sinistra per ‘presidiare’ l’eventuale arrivo dei militanti ...

Forza Nuova a Bologna - signora antifascista a Polizia : 'Con chi state?' - scagliata a terra : A Bologna, in piazza Galvani, si è tenuto lunedì scorso un comizio di Forza Nuova. Un corteo di collettivi di sinistra ha cercato di sfondare il cordone di agenti, ma a quel punto è stato caricato dalle forze dell'ordine. Fa discutere in particolare il caso di una signora antifascista che chiedeva a gran voce ai poliziotti da quale parte stessero, e che è stata scaraventata poi a terra dalla carica dei poliziotti. Prima identificata, alla fine è ...

Roma non dimentica suoi figli : Forza Nuova sabato a San Lorenzo in memoria Desiree : Roma – “sabato saremo a San Lorenzo, nel nome di Desiree, simbolo di un’Italia che sta morendo sotto l’odio e la sostituzione etnica”. Cosi’ sulla pagina facebook di Forza Nuova. “Mentre in Italia assistiamo all’ennesimo golpe delle toghe militanti- scrivono-, che in barba ad ogni decisione politica continuano a far sbarcare falsi profughi e clandestini, e ad una politica sempre piu’ debole e ...

Forza Nuova a Bologna - signora antifascista sfida la polizia : “Da che parte state?”. Gli agenti la scaraventano a terra : “Io sono antifascista. I miei nonni sono stati uccisi dai fascisti, voi da che parte state?“. Una signora ha affrontato un gruppo di poliziotti, in tenuta antisommossa, che conteneva i manifestanti scesi in piazza per protestare contro il comizio di Forza Nuova. Cronaca | Di F. Q.. Bologna, scontri tra polizia e manifestanti durante protesta per comizio Forza Nuova ...

Scontri a Bologna : proteste contro comizio di Forza Nuova : A Bologna è scoppiato il caos oggi pomeriggio a causa di un comizio in programma da parte di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, in vista delle elezioni europee. Il Comune, in realtà, ha negato la possibilità di montare un palchetto in quanto sulla richiesta di occupazione del suolo pubblico Forza Nuova ha cancellato con la penna la frase che richiede di non richiamarsi all'ideologia fascista.In piazza ad aspettare Fiore c'erano una ...

