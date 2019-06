Forza Italia | Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori Che replica | “La

Silvio Berlusconi : «Carfagna e Toti nuovi coordinatori di Forza Italia» : Il Cavaliere: «Il Congresso nazionale occasione per indire consultazioni popolari sulle cariche elettive»

Forza Italia - Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori. Lui replica : “La rivoluzione si fa con i contenuti” : La mossa di Silvio Berlusconi per riunire Forza Italia è la nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori del partito. L’ex premier lo ha annunciato in una nota diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. Per il momento però non basta a sanare le spaccature, come fa capire lo stesso Toti: “Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si fa una rivoluzione partendo da ...

Toti e Carfagna sono i nuovi coordinatori di Forza Italia : DALL'Italia Toti e Carfagna coordinatori nazionali di FI. La scelta è stata annunciata da Silvio Berlusconi ai gruppi parlamentari. Toti e Carfagna affiancheranno Antonio Tajani nella riorganizzazione del partito in vista del congresso previsto entro l’anno. Ignazio Visco avverte che i mercati

Silvio Berlusconi - la fucilata dal suo fedelissimo : "Uscire da Forza Italia? No - tanto è già morta" : Fra tre settimane ci sarà la presentazione del movimento L'Italia in crescita di Giovanni Toti. L'obiettivo del governatore ligure è di convincere l'elettorato di Forza Italia e tutti gli azzurri delusi ad abbandonare Silvio Berlusconi e di sposare il nuovo progetto che può diventare la seconda forz

Silvio Berlusconi - catastrofe nel suo feudo in Sardegna : Forza Italia all'1 - 3 per cento : Una nuova disfatta, il voto in Sardegna per Forza Italia. Ovviamente non si parla dei risultati del centrodestra che nel suo complesso ha vinto, ma di quanto, analizzando il voto, abbia effettivamente ottenuto il partito di Silvio Berlusconi. Una disfatta non solo per il fatto che, a Cagliari, è sta

Berlusconi prepara linea dura - chi segue Toti è fuori da Forza Italia : L'intenzione e' quella di far partire un processo democratico, di scrivere le regole in vista del congresso fissando principi e criteri per la gestione della fase di transizione ma chi non ha l'obiettivo di sedersi al tavolo puo' considerarsi fuori dal partito: e' il 'paletto' che Silvio Berlusconi piantera' oggi, parlando con i gruppi parlamentari al Senato. La partita si gioca tutta interna a FI, con Toti che in vista della kermesse del 6 ...

Forza Italia - per Toti prove generali di scissione da Berlusconi : registrato il nome del nuovo partito : L’Italia in crescita. Non ha puntato sull’originalità Giovanni Toti per battezzare il suo nuovo soggetto politico. Il governatore della Liguria accelera il percorso di scissione da Forza Italia: e ha registrato quello che fino a poche settimane fa era solo il suo slogan. La scritta “L’Italia in crescita”, infatti, era nota come ‘claim’ di presentazione della ‘grande costituente che Toti ha ...

Alessandra Ghisleri ad Agorà : "I voti di Forza Italia sono di Silvio Berlusconi ma il partito deve evolversi" : "Forza Italia è un partito che non può prescindere da Silvio Berlusconi: manca una linea, un messaggio politico importante che deve essere aggiornato su quelli che sono adesso i tempi". Alessandra Ghisleri ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, ricorda che chi ha contrastato il Cavaliere, Gian

Silvio Berlusconi a Giovanni Toti : "Chi lascia Forza Italia non ha mai successo" : Silvio Berlusconi continua a ostentare sicurezza nonostante le minacce di uscite da Forza Italia: "Non c'è nessuna paura di fuoriuscite. Chi ha lasciato non ha mai avuto successo. Da sempre credo che non ci sia possibilità di affermarsi per un partito che voglia ripetere l'esperienza di Forza Italia

Sondaggi politici elettorali : flessione per Lega e PD - Forza Italia perde una posizione : L'istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. Guardando le intenzioni di voto ai partiti, emerge come ci sia stato un calo da parte dei cosiddetti "big". Da segnalare, però, la perdita di una posizione da parte di Forza Italia, che si è visto superare da Fratelli d'Italia, seppure di misura. Entrambi comunque hanno incrementato i rispettivi consensi, anche se rimangono ancora troppo distanti dal podio. SWG: M5S in calo, ma ...

Sondaggi elettorali SWG - crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia - giù gli altri partiti : Sondaggi elettorali SWG, crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia, giù gli altri partiti Settimana poco movimentata secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per il TG di La7. Sembra che dopo i sommovimenti delle elezioni europee e delle amministrative i partiti si siano stabilizzati su nuovi livelli, differenti da quelli precedenti il 26 maggio. Così la Lega ferma la propria crescita, ma su percentuali da record, raramente toccate ...

Sondaggi elettorali - Fratelli d’Italia scavalca Forza Italia : Giorgia Meloni davanti a Berlusconi : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 non vede grandi cambiamenti in testa, con la Lega saldamente primo partito davanti a Pd e Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra, però, cambiano gli equilibri alle spalle del Carroccio, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che scavalca Forza Italia.Continua a leggere

Forza Italia - i primi tre nomi : chi lascia Silvio Berlusconi per andare con Giovanni Toti : Parte dal Lazio la scissione di Forza Italia? Domani pomeriggio, martedì 18 giugno, i consiglieri regionali azzurri Antonello Aurigemma (che è anche capogruppo di FI alla Pisana), Pasquale Ciacciarelli e Adriano Palozzi - fa sapere Il Tempo - spiegheranno durante una conferenza stampa alla Camera le