Formula 1 | Valtteri Bottas sfiducia Ferrari e Red Bull | “ecco da cosa dipende il nostro

Formula 1 - esilarante Valtteri Bottas in conferenza stampa : “posso farvi io una domanda?” [VIDEO] : Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas è un finlandese molto appassionato di hockey e ieri giocava la sua Nazionale… Valtteri Bottas show durante la conferenza stampa dei piloti Mercedes con al suo fianco il compagno Lewis Hamilton. Il pilota ha chiesto di poter fare una domanda ai giornalisti, presentandosi prima in modo ironico. Da buon finlandese è un amante degli sport invernali, dunque una volta presa la parola ha domandato: ...

Formula 1 – Bottas al Gp di Monaco con Lauda nel cuore : Valtteri sostituto di Hamilton in conferenza con un pensiero speciale per Niki : Bottas sostituto di Hamilton in conferenza stampa a Monaco: le parole del finlandese della Mercedes alla vigilia del sesto Gp della stagione 2019 di Formula 1 Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di ...

Valtteri Bottas - della Mercedes - partirà in pole position nel GP di Spagna di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domenica pomeriggio sul circuito di Barcelona-Catalunya. Dietro di lui partirà l’altro pilota della Mercedes e campione del mondo in

Formula 1 – Valtteri Bottas si ripete : doppietta Mercedes nelle seconde libere del Gp di Spagna [TEMPI] : Valtteri Bottas ancora una volta davanti a tutti a Barcellona: doppietta Mercedes nelle seconde prove libere del Gp di Spagna E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista a Barcellona per i piloti della Formula 1: i campioni delle quattro ruote sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, al termine delle quali il più veloce è stato nuovamente Valtteri Bottas, questa volta seguito dal compagno di ...

Formula 1 – Hamilton pungente in Spagna : “io e Valtteri? Situazione diversa dai tempi di Rosberg - ma non succederà mai più che…” : Lewis Hamilton amichevole ma pungente nei confronti di Valtteri Bottas: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare ...

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 : Il pilota della Mercedes è partito dalla pole position e ha mantenuto la posizione davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton; per le Ferrari un terzo e un quinto posto