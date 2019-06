Ford Mustang Shelby GT500 - Il V8 ha una potenza record | 760 cavalli

quattroruote

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La Ford ha diffuso la notizia più importante relativa alla Mustang, confermando unadi 760 CV e 847 Nm di coppia massima. La vettura è stata infatti presentata nel gennaio scorso al Salone di Detroit, senza però svelare tutte le informazioni relative al powertrain, rinviando di fatto il confronto con la concorrenza.760 CV, è la Ford più potente di sempre. la Ford di serie più potente di sempre, un primato che viene assegnato alla Mustang proprio per testimoniarne l'importanza nella storia del marchio, superando di ben 104 CV la versione precedente. Il V8 da 5.2 litri con compressore volumetrico è dotato di un intercooler aria-acqua ed è abbinato esclusivamente al cambio automatico doppia frizione Tremec sette marce. Per il momento la Ford non ha diffuso i dati prestazionali definitivi, ma sicuramente i tempi di accelerazione saranno da primato grazie ...

