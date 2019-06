Flirt tra Gianmarco Onestini ed Erica | Luca commenta | ' Birichini' VIDEO

Martina Nasoni sul Flirt con Irama : 'Non c'è mai stato nulla tra noi' : Martina Nasoni dopo aver vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello è uno di personaggi più discussi. La ragazza originaria di Terni, attraverso un'intervista ha fatto chiarezza sulle voci di un presunto flirt con Irama. Da quando è uscito allo scoperto che Martina ha fatto da musa al cantante di Amici, per la scrittura del brano 'La ragazza col cuore di latta' il gossip è impazzato. In molti hanno pensato che la ragazza abbia raccontato ...

Flirt in corso tra Francesco Monte e Diletta Leotta? Leggi l’indiscrezione : Diletta Leotta e Francesco Monte sono tornati single da poco ed alcuni fan dell’ex gieffino avrebbero riconosciuto il loro idolo (più precisamente la sua voce) in una storia della giornalista di Sky scatenando il... L'articolo Flirt in corso tra Francesco Monte e Diletta Leotta? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Possibile Flirt tra Monte e Diletta Leotta : fan notano la voce di lui in un video di lei : Diletta Leotta e Francesco Monte sono due volti noti della tv che solo recentemente sono ritornati single. Francesco Monte ha da poco chiuso la sua love story con la Salemi, conosciuta all'interno del Grande Fratello Vip. Tra i due sembra le cose stessero andando per il meglio, ma invece così non era. Giulia si è mostrata sui social molto sofferente per questa rottura, ma l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe invece aver già ritrovato la ...

Flirt in palestra - cosa fare per sedurlo : Se la minaccia dell’imminente prova costume non è abbastanza per farvi trovare la giusta motivazione per impegnarvi in palestra e avete bisogno di qualcosa di più stimolante per superare la vostra pigrizia, ecco qualch dritta. Certo, ora magari associate la palestra a noiose e faticose sessioni di fitness, ma le statistiche dicono che le palestre non sono solo luoghi di relax, o di “tortura” ( a seconda del vostro grado di ...

Milly Carlucci chiarisce il presunto Flirt tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo : L’ora della verità per il triangolo più chiacchierato di Ballando con le Stelle, quello formato da Dani Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei, arriva dopo la prima esibizione, in occasione della seminfinale. La sensuale bachata – in parte improvvisata – ha messo in evidenza, ancora una volta, un’intesa apparentemente magica tra l’ex calciatore argentino e la bionda maestra di ballo.-- Presunte voci che hanno fatto allertare i paparazzi, ...

Oradei smentisce il Flirt tra Veera e Osvaldo : traguardo importante : Ballando con le stelle, continua ad impazzare il gossip sul “triangolo” Oradei-Veera Kinnunen-Osvaldo Cosa c’è di vero sul gossip che sta interessando Ballando con le stelle? Dopo la bomba lanciata da Dagospia e che parlava di una forte gelosia di Stefano Oradei nei confronti della fidanzata Veera e dell’ex calciatore Dani Osvaldo e le foto […] L'articolo Oradei smentisce il flirt tra Veera e Osvaldo: traguardo ...

Todaro : "Nessun Flirt tra Osvaldo e Veera Kinnunen" - : Alessandro Pagliuca A detta di Raimondo Todaro non sarebbe scoccata alcuna scintilla tra l'ex calciatore Osvaldo e Veera Kinnunen Era stato Dagospia a far dilagare il gossip che interessa la ballerina svedese di Ballando con le stelle, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Il sito riportava la notizia di un presunto flirt tra i due, un’intesa speciale ed una vicinanza troppo stretta che avrebbe fatto ingelosire il compagno di Veera, oltre ...

Todaro smentisce il presunto Flirt tra Veera Kinnunen e Osvaldo : riflessione : Ballando con le stelle, sta dilagando il gossip che interessa Veera Kinnunen e Dani Osvaldo: Raimondo Todaro smentisce il tutto Era stato Dagospia a far dilagare il gossip che interessa la ballerina svedese di Ballando con le stelle, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Il sito riportava la notizia di un presunto flirt tra i due, un’intesa […] L'articolo Todaro smentisce il presunto flirt tra Veera Kinnunen e Osvaldo: riflessione proviene ...

Raimondo Todaro a Storie Italiane : “Flirt tra Osvaldo e Veera? Rido” : Storie Italiane: Raimondo Todaro smentisce il presunto flirt tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Si è tornato a parlare del presunto flirt tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo a Storie Italiane nella puntata di oggi, mercoledì 22 maggio 2019, dopo le indiscrezioni lanciate qualche giorno fa da Dagospia. E per l’occasione Eleonora Daniele ha invitato alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle, ossia Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo, ...

Meghan Markle e il Flirt con la star dei talent britannici Matt Cardle : “Dovevano incontrarsi ma poi lei ha conosciuto il principe Harry” : Meghan Markle ha appena festeggiato il suo primo anno di matrimonio con il principe Harry, un anniversario celebrato non solo da duchessa ma anche da neo mamma del piccolo Archie. Proprio in questi stessi giorni però, i tabloid britannici hanno rivelato quello che è stato il suo ultimo flirt prima di fidanzarsi con il nipote della regina Elisabetta. Si tratta di Matt Cardle, star britannica dei talent show dagli addominali scolpiti e il sorriso ...

Ivan Zazzaroni a Storie Italiane : “Nessun Flirt tra Osvaldo e Veera” : Storie Italiane: Zazzaroni smentisce il flirt tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle Da ieri non si parla d’altro: secondo la bomba lanciata in rete da Dagospia, pare che tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle potrebbe esserci del tenero, tanto da scatenare la gelosia di Stefano Oradei, compagno della Kinnunen. E oggi a rompere il silenzio su questo presunto triangolo amoroso è stato Ivan Zazzaroni a ...

Virginia e il Pd - lo strano Flirt tra gara e prove di alleanze : «La verità è che dopo una prima sofferenza nei confronti di Salvini, il M5S ha provato a smarcarsi e a imporsi con un'agenda diversa. Poi però ci sono state le critiche...

Fico strizza l'occhio a de Magistris Il Flirt tra sinistra e minoranza M5S : Non è un caso se a lanciare la "bomba" sul governo ("fermiamo l'autonomia regionale dopo gli arresti in Lombardia") sia stato proprio Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura della Camera ma soprattutto parlamentare pentastellato vicinissimo al presidente della Camera Roberto Fico. L'obiettivo vero sarebbe quello di mettere in difFicoltà il M5S facendo infuriare la Lega su uno dei temi chiave del partito di Matteo Salvini. Segui su ...

Pöttering raffredda il Flirt tra Ppe e sovranisti : “Sono antieuropei” : Bologna. A venti giorni dalle elezioni europee i sondaggi sembrano disegnare un quadro senza sconvolgimenti epocali, gelando le speranze di uno sfondamento da parte dei partiti nazional-populisti. In Italia il duo Salvini-Di Maio ha agitato la prospettiva dello sfondamento come premessa per una spec