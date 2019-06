FIBA 3×3 World Cup | doppia vittoria per la Nazionale femminile | battute Ucraina e Nuova

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Le azzurre torneranno in campo venerdì 21 giugno per le ultime gare del girone D contro la Russia e l’Indonesia Due vittorie per la3×3 Openalla3×3Cup, il campionato del mondo, in corso ad Amsterdam. L’Italia batte laZelanda (18-12) e l’(17-15). Tornerà in campo venerdì 21 giugno per le ultime gare del girone D contro la Russia (11:15), vicecampione del mondo, anch’essa a punteggio pieno, e l’Indonesia (14:15). Due gare dalla grande intensità agonistica e fisica vinte dall’Italia nel finale. Giulia Rulli contro l’ha segnato gli ultimi 4 punti, due in azione e due, con grande freddezza, dai liberi: “Non è un caso -spiega Giulia- ci siamo allenate per arrivare anche se stanche, comunque lucide nel finale per gestire ogni tipo di situazione. I sovraccarichi nel lavoro di ...

