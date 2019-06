Fallout Shelter ha generato 100 milioni di dollari dalla sua pubblicazione

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo 4 annisua, il gestionale free to playhaintroiti pari a 100di, secondo le ultime rilevazioni degli analisti.Come riporta Gamesindustry, il gioco è arrivato su dispositivi mobile per celebrare il lancio di4 nel 2015 ed ha subito ottenuto un grande successo, generando in media 68.000al giorno. Il gioco riceverà anche uno spin-off in Cina ed è stato annunciato che sarà installato nelle macchine Tesla.è stato un successo mondiale, tuttavia nel solo territorio americano hacirca il 60% di introiti, seguito da Regno Unito (9%), Germania (5%) ,Canada (4%) ed Australia con il 3,4%. La Cina rappresenta il punto di riferimento per quanto riguarda il mercato asiatico ed hacirca 3di. "ti mette al comando di un sofisticato Vault sotterraneo della ...

