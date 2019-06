Facebook | arriva Libra | la nuova moneta virtuale

Facebook - in autunno arrivano i nuovi dispositivi Portal : Secondo Andrew Bosworth, vicepresidente del social network e responsabile per la realtà virtuale e aumentata, dobbiamo aspettarci prodotti con grandi novità nel design

Arriva Facebook Film - la funzione per gli amanti del cinema : A partire da oggi in Italia su Facebook è disponibile Film, la nuova funzionalità dedicata a tutti gli amanti del cinema. Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e più recentemente nel Regno Unito e in Canada, Film consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze, ovunque ci si trovi, e di condividere l'esperienza sul social network. Per provare Film è sufficiente accedere al menù generale di Facebook e ...

Facebook Film è arrivato in Italia : ecco cos’è e come funziona : Facebook Film, la funzione dedicata agli amanti del cinema del noto social network, arriva anche in Italia e permette di prenotare i propri Film. L'articolo Facebook Film è arrivato in Italia: ecco cos’è e come funziona proviene da TuttoAndroid.

Facebook Film arriva in Italia - anche il cinema diventa un’esperienza social : A partire da oggi, Facebook rende disponibile in Italia Film, una nuova funzionalità dedicata a tutti gli amanti del cinema per rendere questa passione ancora più social. Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e più recentemente nel Regno Unito e in Canada, Film consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze, ovunque ci si trovi, e di condividere quest’esperienza con i propri amici grazie ai molti contenuti ...

Arrivano le storie Facebook di compleanno : come si creano e salvano dopo un giorno : Sempre più contenuti sul social di Zuckerberg e questa volta il riferimento è alle storie Facebook, quelle che da questo momento potranno essere dedicate a compleanni di amici, parenti e colleghi ai quali si vorrà dedicare qualcosa di ben più speciale rispetto ad un semplice augurio testuale sulla rispettiva bacheca. Gli strumenti per stupire non mancano, grazie all'introduzione dell'ultima simpatica funzione. come si crea una storia ...

Arriva la pagina Facebook italiana di «Women on web» - per l’aborto in sicurezza : I divieti che inchiodano di più tante volte non sono legali ma nascono nella nostra testa e, attraverso gli occhi carichi di giudizio degli altri, si ingigantiscono fino a bloccarci. Proprio per questo, nonostante l’interruzione volontaria di gravidanza nel nostro Paese sia consentita nei primi 90 giorni di gestazione, l’apertura della pagina Facebook Aborto in Italia è una grande novità. Questo spazio virtuale è la voce social italiana di Women ...

Facebook si rinnova : la nuova interfaccia bianca è arrivata in Italia : La nuova interfaccia grafica di Facebook sta finalmente iniziando a fare capolino anche in Italia e ci sono già stati i primi avvistamenti. L'articolo Facebook si rinnova: la nuova interfaccia bianca è arrivata in Italia proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger - entro l'anno arriva su Mac e Windows : Sarà una app indipendente come Skype. L’annuncio all’evento annuale del colosso del Web, l’F8, e fa parte di una strategia di ampio respiro che riguarda anche Instagram e WhatsApp

Facebook - crescono ricavi e utenti - ma sta per arrivare una multa da 3-5 miliardi di dollari : La trimestrale è sostanzialmente positiva, nonostante gli scandali degli ultimi due anni. La Federal Trade Commission americana sta però per imporre una sanzione miliardaria per il caso Cambridge Analytica che impatta sugli utili