F1 | ricorso Ferrari | saranno gli stessi commissari del GP del Canada a decidere

Ferrari - ricorso contro la penalità che è costata la vittoria a Vettel in Canada : Nove giorni dopo la fine del Gran Premio del Canada, la Ferrari decide di fare ricorso alla Fia per la penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che gli è costata la perdita del primo posto a favore di Lewis Hamilton. La raccolta di nuovi elementi “significativi e rilevanti” consente alla scuderia di Maranello di presentare istanza di revisione, sperando così di ottenere a posteriori la prima vittoria di questa stagione di Formula ...

F1 - UFFICIALE : la Ferrari rinuncia al ricorso ma si affiderà al diritto di revisione del caso “Vettel” : E dopo le indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità. Come riporta il sito UFFICIALE della F1, la Ferrari ha deciso di rinunciare al ricorso relativo alla penalità di 5″ comminata al tedesco Sebastian Vettel, nel corso del GP del Canada (settima prova del Mondiale di F1). Una presa di posizione che, però, non vuol dire di certo arrendersi. Le intenzioni del Cavallino Rampante sono quelle di affidarsi al diritto di revisione. La Rossa, ...

