Ex Ilva | Tap | Tav | Alitalia l' autunno caldo è già iniziato

Dall'ex Ilva alla Tap : le battaglie ambientali del concerto del Primo Maggio a Taranto : A Taranto si suona, ma si parla anche di temi sociali ed ambientali. Dall'ex Ilva alla Tap: ecco i temi in Primo piano sul palco del concerto tarantino del Primo Maggio. Nato grazie alla direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, con il supporto del Comitato di cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, il concerto tarantino è stato un momento di riflessione collettiva per la cittadinanza pugliese e non solo."Noi vogliamo ...

Ilva - Tap - trivelle : il Governo del #cambianiente : James Hansen lo denunciò al Congresso americano nel 1988. 31 anni fa. Severn Cullis-Suzuki intervenne per sei minuti nel 1992 a Rio de Janeiro. 27 anni fa, in un intervento che somiglia molto a quelli di oggi di Greta Thunberg.Tutti lo sanno da un sacco di tempo. E non hanno fatto nulla. Che cosa ha fatto il centrosinistra poi diventato centrosinistradestra? Cosa hanno fatto i governi europei guidati dai popolari (ovvero dalla destra)? ...