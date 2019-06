Europeo Under 21 | Italia-Polonia stasera in diretta su Rai1

blogo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo la vittoria in rimonta all'esordio contro la Spagna,torna in campo l'21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A. La sfida alla, che non ha mai battuto gli azzurri nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali21, e che ha piegato 3-2 il Belgio nella gara inaugurale dell'2019, nonostante la scarsa vena realizzativa del sampdoriano Kownacki, per la prima volta a secco in questa stagione, dopo gli 11 gol nelle ultime 12 partite, potrebbe già essere decisiva: in caso di successo, infatti, i ragazzi di Luigi Di Biagio sarebbero già promossi in semifinale, con il vantaggio di poter sfruttare il terzo turno, contro il Belgio, per il turnover quanto mai necessario in un torneo così compresso e con così pochi giorni di riposo tra una partita e l'altra., con calcio d'inizio alle ore 21, sarà trasmessa in...

