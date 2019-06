European Games 2019 | tutti i convocati dell’Italia Spedizione composta da 179 atleti

Atletica - European Games 2019 : rivoluzione in vista - debutta il DNA! Il format che stravolge lo sport - Italia con le seconde linee : L’Atletica leggera è uno degli sport inseriti nel programma degli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La manifestazione giunta alla seconda edizione andrà in scena a quattro anni di distanza dall’evento di Mosca e si preannuncia particolarmente interessante perché debutterà il Dynamic New Athletics, un nuovo format che si prefigge l’obiettivo di ...

Lotta - European Games 2019 : a Minsk in gara in 298 - dirci gli azzurri. Frank Chamizo uomo da battere - Daigoro Timoncini per la conferma : Da martedì 25 a domenica 30 giugno, nell’ambito degli European Games di Minsk, saranno assegnati i 18 titoli delle categorie olimpiche della Lotta: in Bielorussia saranno 298 gli atleti in gara, tra i quali 10 azzurri. Tanti i campioni del mondo in gara nella seconda edizione della kermesse europea, andiamo a scoprire i favoriti. Nella Lotta libera ci sarà il campione del mondo nei 57 kg, il russo Zaur Uguev, così come i ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il vantaggio di poter guardare a Tokyo 2020 - senza la pressione degli asiatici : Da Minsk a Tokyo. Il Tiro a segno continentale si prepara ad affrontare gli European Games 2019 e per tantissimi degli shooter che si schiereranno sulle linee di sparo del nuovo Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex l’obiettivo sarà uno solo, il più importante: quello di riuscire a ottenere un pass per Tokyo 2020. Ogni singola specialità individuale in programma, quindi nessun evento Mixed, metterà a disposizione una carta per la ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : l’Italia punta su Lodadio e Macchini - Mustafina e Derwael stelle al femminile : Ormai è tutto pronto per tornare in pedana dopo una lunga assenza di gare internazionali, tra pochi giorni la Polvere di Magnesio tornerà a essere protagonista sul palcoscenico: l’appuntamento è con gli European Games che andranno in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Si tratta di una competizione multisportiva giunta alla seconda edizione e pronta a prendersi lo spazio che merita a quattro anni di distanza dal debutto ...

Canoa velocità - European Games 2019 : a Minsk tutti i principali interpreti ad eccezione dei britannici : Le gare della Canoa velocità agli Eurpean Games di Minsk si svolgeranno dal 25 al 27 giugno: in Bielorussia ci saranno tutti i principali interpreti della disciplina, con gli azzurri che punteranno soprattutto (ma non solo) su Carlo Tacchini e sul novello cittadino italiano Nicolae Craciun per salire sul podio. Saranno nel complesso 333 gli atleti in gara. Nel kayak maschile la Germania, praticamente conclusa la fase di selezione interna in ...

Calendario European Games Minsk 2019 : date e orari giorno per giorno. Programma - orari e tv : Gli European Games 2019 si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la seconda edizione di questa manifestazione multisportiva si preannuncia spettacolare con la presenza di diversi atleti di primissima fascia che si daranno battaglia per la conquista delle prestigiose medaglie. La competizione è naturalmente riservata ai Paesi europei che saranno presenti con delegazioni più o meno numerose, si tratta di una mini Olimpiade ...

Ginnastica - European Games 2019 : chi partecipa? Mustafina - Derwael - Melnikova : tante stelle a Minsk. Italia assente con le ragazze : Minsk, capitale della Bielorussia, si appresta a ospitare gli European Games 2019, competizione multisportiva che prevede anche la Ginnastica artistica nel suo folto programma. La manifestazione ritorna protagonista a quattro anni di distanza dalla prima edizione andata in scena a Mosca ed è riservata ai Paesi del Vecchio Continente, non ha nulla a che vedere con i tradizionali Europei (che quest’anno si sono disputati ad aprile in quel di ...

Ciclismo – European Games Minsk 2019 : l’Italia ufficializza le squadre maschili e femminili : ufficializzate le azzurre per la prova in linea. Paternoster anche per la crono. Su pista i CT rendono noti i convocati. Bertazzo, Lamon, Plebani e Scartezzini iscritti nel quartetto I CT Dino Salvoldi (donne strada e pista) e Marco Villa (uomini pista) hanno ufficializzato gli azzurri per la prossima edizione degli European Games Mins2019 in programma dal 21 al 30 giugno in Biellorussia. Riportiamo sotto tutti i convocati ricordando ...

Beach soccer - European Games 2019 : a Terracina inizia la preparazione dell’Italia - 16 giocatori convocati dal ct Del Duca : La Nazionale Italiana di Beach soccer inizierà martedì 18 giugno la preparazione agli European Games di Minsk. Dopo la tappa di campionato a Viareggio, gli azzurri si raduneranno a Terracina fino al 22 giugno, quando partiranno per la Bielorussia. A Minsk l’Italia farà due giorni di allenamento per poi esordire contro l’Ucraina martedì 25 giugno alle 18.00, mentre le altre avversarie del girone saranno Russia (mercoledì 26 alle 15.30) e Spagna ...

Ciclismo - European Games 2019 – Cassani ha scelto gli azzurri per la gara in linea uomini : European Games Minsk 2019: la nazionale di Cassani. Domenica 23 giugno la gara in linea uomini élite. Ecco i cinque azzurri Da venerdì 21 a sabato 30 giugno Minks (Biellorussia) ospiterà la seconda edizione degli European Games 2019 che vede oltre 4000 competitors per le 200 medaglie in tutte le competizioni sportive in programma. Nello specifico le giornate dedicate al Ciclismo su strada sono sabato 22 giugno (donne élite in linea), ...

European Games 2019 - tutti i 179 convocati dell’Italia. Clemente Russo sarà il portabandiera : sarà composta da 179 atleti (106 uomini e 73 donne) la delegazione azzurra che prenderà parte agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia) che si disputeranno dal 21 al 30 giugno. I nostri portacolori, tra le altre cose, saranno impegnati in tutte e 16 le discipline previste. A lato della presentazione della spedizione il Presidente del CONI, Giovanni Malagò ha comunicato alla Giunta Nazionale che sarà il pugile Clemente Russo l’alfiere ...

Boxe - i convocati dell’Italia per l’ultimo training camp prima degli European Games. Presente Clemente Russo : La FPI ha diramato i nomi dei dieci pugili che prenderanno parte all’ultimo training camp prima degli European Games che si terranno a Minsk, in Bielorussia (21 giugno-1 luglio). Questi i nominativi: 49 kg: Federico Serra 52 kg: Manuel Cappai 56 kg: Raffaele Di Serio 60 kg: Francesco Maietta 64 kg: Paolo Di Lernia 69 kg: Vincenzo Mangiacapre 75 kg: Salvatore Cavallaro 81 kg: Simone Fiori 91 kg: Aziz Abbes Mouhiidine +91 kg: Clemente ...