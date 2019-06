Europa League | Roma contro la vincente di Debreceni-Kukesi

Preliminari di Europa League – La Roma in campo il 25 luglio : ecco l’avversaria dei giallorossi : La Roma sfiderà la vincente del match tra Debrecen e Kukesi nel secondo preliminare di Europa League Si sono tenuti oggi i sorteggi del secondo preliminare di Europa League. Per quanto riguarda le squadre italiane, in campo scenderà la Roma, il 25 luglio e l’1 agosto, rispettivamente per le gare d’andata e di ritorno. Il sorteggio di oggi a Nyon ha stabilito che la Roma sfiderà la vincente del match tra Decebren (Ungheria) e FK ...

Le notizie del giorno – Arresto di Platini - il Milan vicino all’esclusione dall’Europa League - Balotelli verso il ritorno in Serie A : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. Arresto Platini – Mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, l’ex presidente della Uefa Platini è stato fermato dalla polizia francese per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. La notizia è stata riportata dal sito ...

Milan - clamoroso accordo con la Uefa : il club rossonero pronto a rinunciare spontaneamente all’Europa League : Il club rossonero starebbe per arrivare ad un accordo con l’Uefa, che prevede l’esclusione dalla prossima Europa League in cambio di una particolare proroga Il Milan potrebbe non partecipare alla prossima edizione dell’Europa League, nonostante si sia qualificato di diritto alla fase a gironi. LaPresse/Roberto Monaldo I legali rossoneri si sono presentati oggi a Nyon presso gli uffici dell’Uefa per proporre un ...

Milan - l’intesa con l’Uefa è vicina : “Per evitare più sanzioni rinuncerà all’Europa League”. Al suo posto andrebbe il Torino : Rinunciare per quest’anno a giocare l’Europa League e in cambio avere più tempo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, evitando così il rischio di una sanzione per ogni triennio in cui non è stato raggiunto il pareggio di bilancio. Queste sono le basi dell’accordo tra il Milan e l’Uefa, secondo quanto racconta il Corriere della Sera: un’intesa da raggiungere entro il 14 agosto prossimo, data in cui il ...

Streaming gratuito con l’app UEFA.tv : il meglio di Champions - Europa e Nations League : Da qualche ora è disponibile UEFA.tv, l'applicazione del servizio di Streaming gratuito per gli appassionati nel mondo del calcio, pronto ad abbracciare le maggiori manifestazioni UEFA, come la Champions League, l'Europa League e la Nations League. La piattaforma mette a disposizione degli utenti content in presa diretta, ma anche approfondimenti dedicati, tra cui lunghe interviste (sono inclusi i campionati giovanili e femminili). Fanno parte ...

Chelsea - Marina Granovskaia commenta l’addio di Sarri : “dopo l’Europa League ha deciso. Voleva stare vicino alla famiglia” : Maurizio Sarri lascia il Chelsea e diventa il nuovo allenatore della Juventus: Marina Granovskaia spiega i motivi alla base dell’addio del tecnico italiano Nelle ultime ore la Juventus e il Chelsea, con un comunicato quasi congiunto, hanno svelato il futuro di Maurizio Sarri: l’ex allenatore di Empoli e Napoli sarà bianconero. Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich al Chelsea, ha spiegato le ragioni ...

La corta estate della Roma : prima Pinzolo - poi preliminari di Europa League a fine luglio : Roma – Sarà una corta estate quella che vivrà la nuova Roma targata Paulo Fonseca. Il 6° posto in classifica e la mancata squalifica del Milan dalla prossima edizione di Europa League costringeranno il club di Trigoria a rivedere i propri piani. Notizia di ieri è la notifica alla rinuncia ufficiale a partecipare all’International Champions Cup, torneo che i giallorossi avrebbero dovuto affrontare negli Stati Uniti a cavallo tra la ...

Milan - Europa League quasi salva : il Tas non ha fissato l’udienza [DETTAGLI] : Il Milan non chiederà la procedura d’urgenza per discutere il ricorso al Tas di Losanna, che non ha stabilito la data dell’udienza per decidere l’esclusione o meno dall’Europa League. Sul sito ufficiale del Tas si può notare come fino al 14 agosto non ci sia in agenda un incontro per discutere della questione Milan-Uefa. A questo punto, lo scenario che si apre è quello di una decisione che arriverà a campionato e ...

Roma - niente International Champions Cup : ci sono i preliminari di Europa League : E’ diventata la “Champions League” estiva, ma la Roma non parteciperà. niente International Champions Cup per i giallorossi, che hanno ufficialmente rinunciato “a causa dell’imprevisto coinvolgimento della squadra nei turni preliminari dell’Europa League“. La squadra capitolina avrebbe dovuto giocare tre partite negli Stati Uniti quest’estate, l’ultima delle quali contro il Benfica, ...

