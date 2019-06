meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dal Parkbus, che dal Museo di Reggio porterà i turisti in Aspromonte, agli “Incontri di” per scoprire la biodiversità dell’Area Protetta; e ancora Mostre, attività sportive, laboratori didattici ed esperienziali per i bambini e una grande novità: le escursioni con le Associazioni storiche del territorio. E’ unestivo ricchissimo quello ideato e pianificato dall’EnteNazionale dell’Aspromonte per l’2019, che fino al 22 settembre coinvolgerà tutti i comuni del, con l’intento di incentivare una fruizionedell’Area Protetta attraverso attività escursionistiche, turistiche, sportive, laboratori di educazione ambientale e di promozione delle tradizionili ed enogastronomiche delle comunità aspromontane. Tra le iniziative verrà riproposto il “Parkbus” che permetterà all’utenza del Museo Nazionale di Reggio Calabria, agli appassionati ed ai ...

pianainforma : Estate d’Aspromonte. Ricco e sostenibile il programma del Parco, tra natura, cultura e attività ludiche. -… -