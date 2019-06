Entro il 2020 nascerà Libra la moneta utilizzabile nei Social da tutti gli utenti

Bollette : Entro luglio 2020 obbligatorio passare al mercato libero : La data utile è stata solo spostata di 12 mesi grazie al decreto Milleproroghe, ma la chiusura per quanto riguarda il mercato della maggior tutela per luce e gas è ormai cosa certa. In pratica al 1° luglio 2020 tutti i titolari di una utenza dell’energia elettrica o del gas metano, che sono sotto ancora sotto il mercato tutelato, dovranno lasciare i loro attuali gestori e sceglierne uno nuovo dal mercato libero. Dal secondo semestre dell’anno ...

Giro d’Italia 2020 - il possibile percorso : partenza in Ungheria - riEntro in Sicilia e tanto Sud. Tappa da Nove Colli e grandi montagne in Friuli? : Mancano undici mesi alla partenza del Giro d’Italia 2020 ma gli appassionati del grande ciclismo si stanno già chiedendo quale sarà il percorso e come saranno le 21 tappe previste. Non mancano anticipazioni, indiscrezioni e ufficialità riguardo al tracciato. La Grande partenza avrà luogo a Budapest, le prime tre tappe andranno in scena in Ungheria (è già ufficiale): per la 14esima volta nella storia la Corsa Rosa scatterà dall’estero ...

G20 - accordo per tassare i giganti hi-tech : norme Entro il 2020 : L'idea è di tassare al livello globale Google & Co. in relazione ai luoghi dove si generano i ricavi, anche nel caso non sia presente una sede legale

Verso Roma International Estetica 2020 : la formazione in Fiera al cEntro degli operatori dell’estetica : Il 26 maggio 2020 si applicherà il nuovo regolamento europeo 2017/745 sui dispositivi medici (MDR). Questo regolamento disciplina anche quei dispositivi che, utilizzati anche dagli operatori dell’Estetica, non hanno una specifica finalità medica, come laser, o luce pulsata per foto-ringiovanimento cutaneo, tatuaggio, epilazione o altro trattamento dermico e altri macchinari. Arrivare preparati a maggio 2020 è molto importante e la formazione, ...

Sicilia : Falcone visita cantieri Statale Nord-Sud - 'consegna tre lotti Entro 2020' (2) : (AdnKronos) - entro il 15 giugno le maestranze in azione sul campo saranno aumentate del 75 per cento, come garantito dalle imprese appaltatrici. "I cantieri si scontrano con delle difficoltà oggettive come i rallentamenti dovuti alle rigide temperature invernali - ha sottolineato Falcone - ma quell

Sicilia : Falcone visita cantieri Statale Nord-Sud - 'consegna tre lotti Entro 2020' : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "La situazione di questa grande opera è drammatica ma il governo regionale, come mai era accaduto sino ad oggi, sta spingendo sull'acceleratore per cambiare il destino della Statale 117 Nord-Sud, l'arteria che deve collegare il Tirreno a Gela da anni bloccata in modo pi

Grecia-Italia - Qualificazioni Europei 2020 : le probabili formazioni. Quagliarella guida l’attacco - Bernardeschi si gioca un posto a cEntrocampo : Torna in campo la Nazionale Italiana di calcio per la sfida contro la Grecia valida per le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri saranno impegnati sabato 8 giugno ad Atene nella terza giornata del Gruppo J e proveranno a restare a punteggio pieno dopo le vittorie ottenute con Finlandia e Liechtenstein. La squadra di Roberto Mancini sta lavorando a Coverciano per preparare la trasferta greca e il commissario tecnico sembra aver ...

Spazio : Space Launch System - possibile lancio Entro il 2020 : Tabella di marcia sempre più serrata per l’Agenzia spaziale statunitense. Dopo la richiesta ufficiale dell’Amministrazione Trump ad anticipare il ritorno sulla Luna al 2024 e l’assegnazione del primo contratto per il Lunar Gateway, è ora la volta di premere sull’acceleratore dello Space Launch System. Il primo lancio dello Sls, afferma la Nasa, avverrà entro il 2020, anche nel caso non fosse possibile testare come previsto lo stadio principale ...

Ponte Morandi - Toti : “Entro aprile 2020 il viadotto crollato sarà costruito” : “Per le date che le imprese si sono impegnate a rispettare, cioè aprile dell’anno prossimo, il Ponte sarà costruito“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino su Radio 24, riferendosi alla demolizione del Ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto 2018. “E’ un cantiere molto complicato ma basta che veniate a Genova per vedere che il Ponte già è in buona parte demolito e la ...

Toro - ecco il Robaldo : il cEntro sportivo pronto per il 2020 : Lavori Torino Robaldo – Il Torino ha finalmente in mano le chiavi del Robaldo. Lo riporta “La Gazzetta dello Sport”, spiegando che il club granata può passare alla fase finale del lungo iter burocratico iniziato nel marzo del 2016, quando l’area che Urbano Cairo ha destinato al nuovo centro sportivo delle giovanili venne ufficialmente assegnata […] L'articolo Toro, ecco il Robaldo: il centro sportivo pronto per il 2020 è stato ...

Ubisoft pubblicherà 3 giochi tripla A non ancora annunciati Entro marzo 2020 : Ubisoft ha confermato che lancerà tre giochi AAA ancora non annunciati entro la fine dell'anno fiscale corrente, che si concluderà il 31 marzo 2020. Questo ovviamente apre molte speculazioni su ciò che potrebbe arrivare, si parla di Watch Dogs 3, di un nuovo Splinter Cell e del rumoreggiato Assassin's Creed Ragnarok.Mentre Ubisoft non ha ancora confermato l'identità dei giochi, il report finanziario menziona quattro giochi AAA, uno dei quali è ...

Concorso Camera dei Deputati : fino a 300 nuove assunzioni Entro il 2020 : In arrivo 4 bandi per l’assunzione di nuovo personale con il Concorso Camera dei Deputati: fino a 300 posti disponibili a differenti livelli funzionali. entro luglio è prevista la pubblicazione del primo bando, mentre gli altri 3 verranno banditi nel 2020. Nell’articolo un approfondimento sulle figure ricercate, i requisiti e le prove di selezione. Concorsi pubblici in uscita nel 2019 Concorso Camera dei Deputati: figure richieste Al ...

Basket - il programma e le date della stagione 2019-2020. Si parte con la Supercoppa Italiana - la Serie A dovrà finire Entro il 12 giugno : La Lega Basket Serie A ha comunicato l’approvazione, in sede di assemblea, delle disposizioni per l’ammissione e la permanenza al massimo campionato per la stagione 2019-2020. E’ stata inoltre approvata la pianificazione per le date della ventura annata, che dipenderà in buona parte anche da alcune disposizioni dettate dalla FIBA. La Federazione internazionale, infatti, ha imposto, non solo all’Italia, di terminare tutte ...

Raci al via - «è la festa della provincia - nel 2020 il nuovo cEntro fiere» - FOTO-VIDEO - : ... « Mi avete visto poco in pubblico recentemente e così sarà anche in futuro, così che le mie apparizioni non siano attribuite come sostegno a questa o altra parte politica, ma la Raci è superpartes, ...