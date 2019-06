Emiliano Sala | arrestato un uomo | omicidio colposo Possibile svolta | quale ruolo ha?

Emiliano Sala – Arrestato un uomo per omicidio colposo - la polizia rivela : “prove di sospetta criminalità” : La polizia di Dorset ha Arrestato un uomo di 64 anni, accusato di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala La polizia britannica ha Arrestato un uomo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala, scomparso in seguito ad un incidente aereo lo scorso gennaio. AFP/LaPresse Non sono state al momento rivelate le generalità dell’individuo fermato, accusato ...

Dramma Emiliano Sala - la commossa lettera della sorella Romina : “come hai potuto lasciarci senza avvisare…” : La sorella di Emiliano Sala ha postato sui social una lettera strappalacrime che ha commosso il web Un dolore difficile da smaltire, una ferita che non si rimarginerà. La famiglia Sala continua a piangere Emiliano, scomparso lo scorso gennaio in un tragico incidente aereo, avvenuto mentre l’attaccante argentino raggiungeva Cardiff per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. AFP/LaPresse A distanza di pochi mesi, la sorella ...

Morte Emiliano Sala - il nuovo audio su WhatsApp : “non voglio andare al Cardiff” : Morte Emiliano Sala – La Morte di Emiliano Sala ha lasciato un vuoto in amici, parenti e tifosi, nelle ultime ore sono emerse nuove clamorose novità, un altro audio WhatsApp è stato pubblicato. “vogliono vendermi. Oggi c’è stata l’offerta del Cardiff – si sente nell’audio – Hanno negoziato per avere tanti soldi, vogliono che me ne vada assolutamente. E’ vero che mi offrono un buon contratto, ma a ...

Cardiff retrocesso in Championship - Warnock sospira in conferenza stampa : “se ci fosse stato Emiliano Sala…” : Il manager del Cardiff ha sottolineato in conferenza stampa come sia pesata l’assenza di Emiliano Sala, scomparso pochi giorni dopo il trasferimento dal Nantes Niente da fare, il Cardiff non è riuscito ad ottenere la salvezza in Premier League. La squadra gallese ha chiuso il campionato con 31 punti, troppo pochi per evitare la retrocessione in Championship. AFP/LaPresse Un durissimo colpo per la formazione di Warnock, colpita a ...

Morte Sural - da Superga a Emiliano Sala : le grandi tragedie del calcio : Morte Sural: – Il ritorno da una trasferta in Anatolia si è trasformato in tragedia per un gruppo di giocatori dell’Alyansport, squadra della serie A turca: il minibus sul quale viaggiavano si è ribaltato nei pressi di Alanya e nell’incidente l’attaccante della nazionale ceca Josef Sural è rimasto ucciso ed altri sei compagni risultano feriti […] L'articolo Morte Sural, da Superga a Emiliano Sala: le grandi tragedie ...

Emiliano Sala - ennesimo shock per la famiglia : diffuse in rete le foto del cadavere del calciatore : Un portavoce della polizia di Dorset ha rivelato come qualcuno si sia introdotto nell’obitorio dove era conservato il cadavere di Emiliano Sala, scattando alcune foto pubblicate di recente sui social Un dramma dietro l’altro per la famiglia di Emiliano Sala, anche se questa volta nessuno ha perso la vita. Dopo la scomparsa del calciatore risalente ad inizio febbraio e la recente morte del padre Horacio per arresto cardiaco, i ...

Emiliano Sala - le foto del cadavere diffuse sui social : “Qualcuno ha fatto irruzione nell’obitorio - siamo disgustati” : “Almeno un’immagine del cadavere di Emiliano Sala è stata condivisa sui social media e siamo disgustati dal fatto che qualcuno abbia fatto questo”. È la rivelazione choc fatta da un portavoce della polizia britannica al Sunday Mirror. Il calciatore argentino è morto a 28 anni il 21 gennaio scorso, quando il suo areo uscì dai radar e precipitò nel canale della Manica. Il suo corpo fu ritrovato solo alcuni giorni dopo, il 6 ...

