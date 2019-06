ELIANA MICHELAZZO Scontro con Pamela Perricciolo | ' Accadrà di tutto!'

ELIANA MICHELAZZO innamorata del vero Simone Coppi! : Eliana Michelazzo ci è ricascata, e si è innamorata di nuovo di Simone Coppi. Questa volta, però, di quello vero. Il bel Stephan Weiler sembra aver fatto perdere la testa all’ex agente di Pamela Prati che, durante una diretta su Instagram, ha confessato di essersi innamorata.-- Una dichiarazione che non stupisce troppo dato che, già dopo il primo incontro con il bel Mister Svizzera durante la puntata di Live – Non è la ...

ELIANA MICHELAZZO è innamorata di Stephan Weiler (il finto Simone Coppi) : "E' fidanzato - speriamo si lasci..." : Eliana Michelazzo, l'ex agente di Pamela Prati, durante la puntata di Live - Non è la D'Urso andata in onda mercoledì scorso, ha incontrato di persona Stephan Weiler, il modello svizzero di cui le immagini sono state usate per creare il finto profilo di Simone Coppi, l'uomo inesistente di cui Eliana Michelazzo sostiene di essere stata innamorata per 10 anni.L'incontro ha messo k.o. Eliana Michelazzo che, dopo aver chiesto scusa a Weiler, non ...

ELIANA MICHELAZZO - qualcuno la sta minacciando : "Devo andare dalla polizia - se succede qualcosa..." : Eliana Michelazzo disperata: un uomo la sta minacciando. Poco prima dell'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso in programma per mercoledì 19 giugno, un tale "Massi" - profilo palesemente falso - scrive all'ex agente di Pamela Prati e alle sue fanpage da giorni, dicendole che divulgherà il suo indir

ELIANA MICHELAZZO in ginocchio da Stephan Weiler : "Non mi hai denunciata - ma mi hai capita" : Dietro le quinte di Live-Non è la D'Urso Eliana Michelazzo si è concessa una foto con il finto marito Simone Coppi, che altro non è che il modello svizzero Stephen Weiler. L'ex agente di Pamela Prati ha ringraziato l'uomo e anche Barbara d'Urso per averle dato la possibilità di chiarire tutta la fac

ELIANA MICHELAZZO : "Non sono stata denunciata da Stephan Weiler" : Eliana Michelazzo, ieri, nell'ascensore di 'Live Non è la D'Urso, ha avuto l'opportunità di incontrare, dal vivo, il finto Simone Coppi, ovvero Stephan Weiler. L'ex Mister Svizzera ha deciso, dopo il confronto televisivo, di non denunciare l'ex agente come confermato, da lei stessa, su Instagram con un post: Finalmente ti ho guardato negli occhi .. ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza ...

ELIANA MICHELAZZO - l'incontro in ascensore con Stephan Weiler organizzato da Barbara D'Urso : "Mi ammazza" : Eliana Michelazzo incontra il finto marito Simone Coppi a Live – Non è la D'Urso. È stata la stessa conduttrice Barbara D'Urso ad organizzare l'incontro segreto in ascensore. L'ex corteggiatrice, appena entrata nel luogo dell'incontro, ha fatto finta di nulla e si è presentata al modello Stephen Wei

