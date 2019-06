Eleonora Goldoni fa il tifo per l' Italia e ha l' Inter nel cuore

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Marco Gentilenon ha potuto prendere parte ai Mondiali di calcio femminile per via di un infortunio al ginocchio ma il suosfrenato per le sue compagne non è passato inosservato sul webè una giovane calciatricena che di ruolo fa l'attaccante per la squadra di calcio femminile delle Lady Buccaneers, dell'East East Tennessee State University di Johnson City. La 23enne di Finale Emilia è anche nel giro della nazionalena e non ha potuto essere presente ai Mondiali per via di un infortunio al ginocchio che l'ha costretta ad uno stop forzato che non le ha impedito di essere dunque convocata. Secondo quanto riporta passione.com, tra l'altro, lanon solo èsa dell'ma nel mese di luglio dovrebbe firmare per la squadra nerazzurra, neo promossa in Serie A. Niente di ufficiale ancora ma la ragazza potrebbe ...

LoSport24 : ???? Eleonora Goldoni, tre cose che non sai sull'attaccante dell'Italia Femminile ??Non ha preso parte al Mondiale a… - franoexist : RT @travicaslaugh: Ennesimo tweet di apprezzamento, a sto giro per Eleonora Goldoni #lesbiansquad - zazoomblog : Mondiali femminili – Perchè Eleonora Goldoni non è stata convocata? La calciatrice più bella esclusa da Francia 201… -