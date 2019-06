Efficienza energetica | Avvenia | il boom di investimenti driver di sviluppo per l’economia

Enerbrain a Parigi : l’Efficienza energetica Made in Italy che aiuta la salute : Dal 5 al 7 Giugno Enerbrain presenterà una tecnologia che migliora la qualità dell’aria e l’efficienza energetica dei grandi ospedali alla 59a edizione di IHF, le giornate di studi e formazione organizzate dall’associazione degli ingegneri ospedalieri di Francia. La resilienza delle istituzioni sanitarie di fronte ai cambiamenti climatici sarà infatti uno dei temi centrali della manifestazione. In questo campo, la startup torinese ha sviluppato ...

L’Europa dei cittadini per l’Efficienza energetica delle città e la mobilità economica della casa in Italia : “La questione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nell’edilizia e più in generale dell’impatto climatico zero assunto, nella prospettiva dell’anno 2050, dalle Direttive dell’Unione Europea dello scorso anno, che hanno aggiornato le precedenti Direttive, deve tener conto in Italia di due fattori imprescindibili: che nei decenni scorsi abbiamo scelto, con l’opzione referendaria antinucleare di inquinare dove ...

Tutti dobbiamo supportare l’Unione Europea e la direttiva sull’Efficienza energetica : “Riscaldamento globale, climate change, qualità dell’aria. Si tratta solo di alcune delle tante emergenze a livello ambientale a cui è necessario porre rimedio, per farlo è indispensabile rendersi conto che l’unica via d’uscita è puntare sul risparmio energetico. La necessità di incentivare sistemi di produzione dell’energia che riducano allo stesso tempo le emissioni e la produzione di energia, diminuendo gli sprechi, è ormai una ...

Formazione : aperte le iscrizioni alla Summer School in Efficienza energetica 2019 : C’è tempo fino al 25 maggio per inviare la propria candidatura alla VII edizione della Summer School in efficienza energetica, in programma a Roma dal 24 giugno al 5 luglio, organizzata da ENEA in collaborazione con ISNOVA (Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica). Obiettivo dell’iniziativa, che fa parte della Campagna nazionale “Italia in classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, è quella di formare figure ...

Efficienza energetica e rinnovabili : Giorgio Graditi dell’ENEA eletto presidente di MEDENER : Giorgio Graditi dell’ENEA è stato eletto presidente di MEDENER per il biennio 2019-2020, con voto unanime dell’assemblea generale dell’associazione che riunisce le agenzie dei Paesi del Mediterraneo impegnate nel campo dell’Efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Graditi, 50 anni, responsabile della divisione ENEA “Solare termico, termodinamico e smart network”, succede a Dario Chello, responsabile del servizio ENEA “Unione europea e ...

Il Decreto crescita blocca l'Efficienza energetica - : l'efficienza energetica è la prima risorsa per il rilancio dell'economia del nostro Paese ed è il più efficace volano per uno sviluppo economico sostenibile e circolare. Con quanto previsto dal ...

ENEA - mercato immobiliare sempre più attento all'Efficienza energetica : Dopo anni di scarsa attenzione, il settore immobiliare inizia a riconoscere la valenza strategica dell'efficienza energetica . Dall'analisi sul monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in ...