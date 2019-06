Ed Sheeran Il bello del nuovo album | No 6 Collaborations Project Con 22 altri artisti

gqitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In inglese si dice «straight to the point», in italiano l’equivalente è dritto al punto. Così ha fatto Ed, che, alla vigilia del concerto milanese (mercoledì 19 giugno) che chiude le tre tappe italiane del suo tour, ha annunciato il titolo del disco in uscita il prossimo 12 luglio. Si chiama No.6, un nome lineare per il sesto disco del cantautore che, questa volta, ha puntato tutto sulle collaborazioni. Sono 22 i nomi degliche compaiono nelle 15 tracce della tracklist. No.6,.jpgEd- tracklist "No.6"Il mese scorsoaveva condiviso la scaletta dell’oscurando però i nomi dei collaboratori, che ora sono stati svelati in tutta la loro eterogeneità: si va da Eminem e 50 Cent a Bruno Mars, da Cardi B a Camila Cabelo, e ancora ...

harryhugmehoney : a casa ,mia mamma sul divano e io in camera. mamma:'BEATRICE!' io corro a vedere che è successo. mamma:'HAI VISTO C… - exmpatia : madonna ma menomale esiste Ed Sheeran a migliorarmi le giornate cuoricino mio bello - Ale_Idiots : Oh ma che bello avere febbre e placche in gola il 17 di giugno con il concerto di Ed Sheeran dopodomani PROPRIO BELLO PORCA MERDA -