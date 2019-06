Disney Pixar | il nuovo film ' Soul' è in arrivo nell' estate 2020

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) A quanto pare in casale novità non mancano mai. "Toy Story 4" uscirà a brevee sale cinematografiche (il 21 Giugno negli USA ed il 26 Giugno in Italia), mentre poche settimane fa è stato pubblicato il primo trailer deld'animazione "Onward", atteso al cinema per la prossima primavera. Ma non è finita qui. La, infatti, non perde tempo e proprio oggi ha annunciato untitolo per l'del, "".': trama e data d'uscita La notizia è stata pubblicata proprio questo pomeriggio. Laha aperto una nuova pagina Facebook dedicata interamente al, annunciando sui suoi canali social che "Esattamente fra un anno, a partire da oggi, gli studi d'animazionevi porteranno in un viaggio dalle strade di New York verso un regno cosmico, per scoprire le risposte alle domande più importanti della vita.' ...

IlarioGra : RT @Il_Nerdastro: La Vita, l'Universo e Tutto Quanto. Tra un anno esatto, il 19 Giugno 2020, arriverà un nuovo #Disney-#Pixar: #SOUL. Il fi… - Jorahmustlive : L ultimo capolavoro Pixar. - hyacinthum__ : @BlasterKetchum Eres una peli de disney pixar uwu -