Disastro volo MH17, per il missile antiaereo incriminati 4 separatisti filorussi

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Sono tre cittadini russi e un ucraino le prime quattro persone incriminate per la tragedia deldella Malaysia Airlines abbattuto da unnel 2014 mentre sorvolava i cieli dell'Ucraina. Lo ha annunciato Il Joint Investigation Team a guida olandese che indaga sulcostato la vita a 298 persone. Sono tutti accusati di aver trasportato sul posto il. Si tratta del 49enne Igor Girkin, del 57enne Sergey Dubinskiy, del 53enne Oleg Pulatov e del 47enne ucraino Leonid Kharchenko. In un atteso annuncio, gli inquirenti olandesi hanno spiegato di aver spiccato anche i relativi mandati di arresto internazionali contro gli indagati che saranno processati nei Paesi Bassi in un procedimento giudiziario che avrà inizio il 9 marzo del prossimo anno.