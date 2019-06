DIRETTA Spagna Belgio Under 21 | risultato 0-0 | streaming video Rai | si comincia!

LIVE Spagna-Belgio Under21 1-0 - Europei 2019 in DIRETTA : splendido gol di Dani Olmo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Ci prova da lontanissimo Ceballos, palla che va a lato. 10′ Sbaglia tanto il Belgio, conquista una buona punizione Ceballos. 9′ Questa volta sfondano dalla sinistra gli iberici: palla per Mayoral che di prima intenzione di mancino sfiora la traversa. 8′ Spagna che continua a premere, Belgio che deve reagire a questo inizio prepotente dei vice campioni d’Europa ...

LIVE Spagna-Belgio Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : Furie Rosse costrette a vincere per continuare a sperare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata per il Girone A degli Europei under 21 di calcio. A Reggio Emilia oggi è dentro-fuori: si affrontano Spagna e Belgio, entrambe sconfitte all'esordio. Reduci da un ko cocente, le due squadre hanno solo un risultato, la vittoria, per continuare a coltivare ambizioni di qualificazione alle semifinali (e di pass olimpico).

Italia-Spagna Under 21 2-1 - DIRETTA live : raddoppio azzurro - ancora Chiesa! : 63′ – L’Italia raddoppia, ancora Chiesa! Orsolini mette in mezzo, Cutrone si fa rimpallare il tiro ma il pallone arriva a Chiesa, che da due passi mette dentro. Azzurri avanti! 59′ – Secondo cambio per l’Italia: esce Kean, entra Cutrone. 54′ – Soler ci prova da limite dell’area, risponde presente Meret, alla prima vera e propria parata del match. 49′ – Chiesa sfiora il ...

Italia-Spagna Under 21 1-1 - DIRETTA live : inizia la ripresa! : 49′ – Chiesa sfiora il raddoppio! L’attaccante parte dalla sinistra, si accentra e prova il tiro, il pallone finisce poco fuori dal palo, buona parte azzurra in questa ripresa. 46′ – inizia la ripresa, cambio anche nella Spagna all’intervallo: esce Fabia Ruiz, entra Merino. 45’+4 -Dopo 4 minuti di recupero, si chiude il primo tempo: 1-1 il parziale. 41′ – Primo cambio per ...

Italia-Spagna Under 21 0-1 - DIRETTA live : vantaggio Spagna - gran gol di Dani Ceballos! : 8′ – Doccia fredda per l’Italia, la Spagna va in vantaggio. Dani Ceballos segna un gran gol dal limite dell’area, con una conclusione (marcatura ‘larga’ di Barella) che si infila all’incrocio dei pali. 5′ – L’atteggiamento iniziale dei ragazzi di Di Biagio sembra rispecchiare molto quello dei ‘più grandi’ di Mancini: manovra da dietro, molto possesso palla e subito ...

Italia-Spagna Under 21 - DIRETTA live : partiti! : 1′ – Si parte! -In corso gli inni nazionali.

Italia-Spagna Under 21 DIRETTA live - le formazioni ufficiali : nessuna sorpresa davanti : formazioni ufficiali ITALIA (4-3-3): Meret;

LIVE Italia-Spagna - Europei Under21 2019 in DIRETTA : debutto tremendo a Bologna. E' già una finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, incontro valido per la prima giornata degli Europei Under 21 di calcio: si apre la fase a gironi che vedrà impegnate 12 Nazionali alla ricerca delle

