DIRETTA Italia Turchia | risultato 0-0 | streaming video tv | 1set | via! | volley

LIVE Italia-Turchia 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 5-8 - rientro in campo aggressivo delle turche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-15 Muro preso da Sylla, momento difficile e timeout Mazzanti 8-14 Ismailoglu chiude in diagonale, ancora un contrattacco gestito male dalle azzurre 8-13 C’è il tocco di Sylla, allungo deciso della Turchia 9-12 Karakurt completamente fuori misura dalla seconda linea, richiesta di challenge 8-12 Sorokaite non trova il tocco del muro, azzurre imprecise in fase di ricostruzione 8-11 ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio e Berrè si fermano ai quarti : Italia a secco nella terza giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40: Tra pocoi la prima semifinale della sciabola uomini: Hartung (Ger)-Reshetnikov (Rus) 18.39: Sarà derby francese in finale con Vitalis che batte 15-12 la tedesca Ndolo e affronterà Candassamy nella gara che vale l’oro 18.37: Semifinale spada donne: Ndolo (Ger)-Vitalis (Fra) 10-14 18.35: Semifinale spada donne: Ndolo (Ger)-Vitalis (Fra) 7-9 18.34: Semifinale spada donne: Ndolo ...

LIVE Italia-Turchia 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-19 - azzurre impeccabili nel primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Karakurt in diagonale, azzurre in difficoltà in questo momento 2-4 Muro di Yilmaz su Chirichella 2-3 Karakurt con il pallonetto, non riesce la copertura di Malinov 2-2 Chirichella scardina il muro avversario e trova il mani fuori 1-2 Parallela vincente di Yilmaz 1-1 Sorokaite restituisce immediatamente il favore 1-0 Sbaglia subito Yilmaz dai nove metri INIZIO SECONDO SET. al ...

LIVE Italia-Turchia 0-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 15-16 - si procede punto a punto nel primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17 BOSETTI IN CONTRATTACCO! 19-17 Yilmaz a segno da seconda linea al rientro in campo 19-16 SYLLAAAAAA! Scambio prolungato, perfette le azzurre in questo momento! Timeout Turchia 18-16 DANESI DI SECONDA! Finta di palleggio e zampata vincente del centro azzurro! 17-16 Ancora un’invasione della Turchia a muro! 16-16 Sorokaite palleggia per Sylla che piazza con grande ...

LIVE Italia-Turchia 0-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 6-8 - padrone di casa avanti in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 BOSETTI PER SOROKAITE! Mani fuori dell’opposto italiano e parità! 7-8 Sorokaite in diagonale, perfetto il rientro in campo della azzurre 6-8 Yilmaz insacca il pallone tra muro e rete, Turchia avanti al primo timeout tecnico 6-7 Danesi con il primo tempo, ottima la scelta di Malinov questa volta 5-7 Malinov ancora con un pallone non perfetto per Bosetti che trova il muro ...

LIVE Italia-Turchia 0-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : Mazzanti torna al sestetto titolare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 Tutto pronto per l’inizio di Italia-Turchia, penultimo impegno delle azzurre nella prima fase della Nations League 2019! 17.54 Mazzanti ripropone il sestetto titolare con l’assenza della sola Paola Egonu, assente per via del malore capitatole la scorsa settimana e rimasta a casa per effettuare ulteriori accertamenti. Guidetti schiera anche la giovanissima Karakurt, ...

LIVE Italia-Turchia volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : in palio il primo posto in classifica! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Turchia – La cronaca di Brasile-Italia – Il programma dettagliato della partita Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, penultimo impegno per le azzurre nella prima fase della Nations League 2019 di volley femminile. La formazione guidata da Davide Mazzanti sfiderà le padre di casa presso la Baskent volleyball ...

Europeo Under 21 - Italia-Polonia stasera in DIRETTA su Rai1 : Dopo la vittoria in rimonta all'esordio contro la Spagna, stasera torna in campo l'Italia Under 21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A. La sfida alla Polonia, che non ha mai battuto gli azzurri nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali Under 21, e che ha piegato 3-2 il Belgio nella gara inaugurale dell'Europeo 2019, nonostante la scarsa vena realizzativa del sampdoriano Kownacki, per la prima volta a secco in questa ...

Europei Under 21 2019 - ITALIA vs Polonia | DIRETTA Rai 1 : Bologna è pronta di nuovo ad abbracciare e sostenere l’Under 21. Tre giorni dopo la gara d’esordio contro la Spagna, al “Dall’Ara” arriva la Polonia e la posta in palio è sostanziosa. Stasera (ore 21-...

LIVE Italia-Polonia Under21 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Si disputa questa sera il match tra Italia e Polonia, per entrambe il secondo nell’avventura agli Europei Under 21 in corso di svolgimento nel nostro Paese e nella Repubblica di San Marino. L’Italia ha aperto la manifestazione con un bel successo per 3-1 nei confronti della Spagna, attraverso una doppietta di Chiesa e un rigore di Pellegrini. La Polonia ha anch’essa esordito con una vittoria, il 3-2 sul Belgio con reti di ...

