Diretta Europei scherma 2019 Streaming video Rai | azzurri tutti eliminati!

LIVE Spagna-Belgio Under21 1-0 - Europei 2019 in Diretta : splendido gol di Dani Olmo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Ci prova da lontanissimo Ceballos, palla che va a lato. 10′ Sbaglia tanto il Belgio, conquista una buona punizione Ceballos. 9′ Questa volta sfondano dalla sinistra gli iberici: palla per Mayoral che di prima intenzione di mancino sfiora la traversa. 8′ Spagna che continua a premere, Belgio che deve reagire a questo inizio prepotente dei vice campioni d’Europa ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : 19 giugno - Santuccio e Berrè si fermano ai quarti : Italia a secco nella terza giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40: Tra pocoi la prima semifinale della sciabola uomini: Hartung (Ger)-Reshetnikov (Rus) 18.39: Sarà derby francese in finale con Vitalis che batte 15-12 la tedesca Ndolo e affronterà Candassamy nella gara che vale l’oro 18.37: Semifinale spada donne: Ndolo (Ger)-Vitalis (Fra) 10-14 18.35: Semifinale spada donne: Ndolo (Ger)-Vitalis (Fra) 7-9 18.34: Semifinale spada donne: Ndolo ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : 19 giugno - Berrè ai quarti nella sciabola - fuori Samele - Montano e Curatoli. Spadiste giù dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32: Gli altri ottavi. Il fancese Apithy ha battuto il russo Danilenko 15-14, il russo Ibragimov ha superato 15-7 l’ucraino Statsenko 16.29: Enrico Berrè è ai quarti di finale con il brivido! Avanti 14-6 l’azzurro ha subito 6 stoccate consecutive prima di mettere a segno il punto del 15-12 che chiude il match e permette all’azzurro di raggiungere i quarti dove affronterà il ...

Diretta SPAGNA BELGIO UNDER 21/ Streaming video Rai : arbitra Treimanis - Europei 2019 - : DIRETTA SPAGNA BELGIO UNDER 21 Europei 2019 Streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca a Reggio Emilia, per il gruppo A.

LIVE Spagna-Belgio Under21 - Europei 2019 in Diretta : Furie Rosse costrette a vincere per continuare a sperare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata per il Girone A degli Europei under 21 di calcio. A Reggio Emilia oggi è dentro-fuori: si affrontano Spagna e Belgio, entrambe sconfitte all’esordio. Reduci da un ko cocente, le due squadre hanno solo un risultato, la vittoria, per continuare a coltivare ambizioni di qualificazione alle semifinali (e di pass olimpico). Gli ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : 19 giugno - Santuccio eliminata nei quarti di finale della spada - Montano al secondo turno nella sciabola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45: Una giornata quindi non felicissima nella spada femminile, dove le attese non mancavano, soprattutto per la presenza di Navarria. La sua eliminazione eccellente, proprio ad opera di Santuccio, ha rappresentato un po’ la premessa per un qualcosa che non è arrivato. 14.43: Purtroppo termina qui il sogno continentale di Alberta Santuccio. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : 19 giugno - solo Santuccio ai quarti di finale della spada femminile - Fiamingo e Navarria eliminate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02: Santuccio che scenderà per i quarti di finale della spada femminile, affrontando la francese Candassamy 13.59: Si chiude purtroppo qui l’avventura continentale di Rossella Fiamingo in questi Europei di Scherma. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 15-11 dalla rumena Udrea. Resta dunque solo Alberta Santuccio nei quarti di finale 13.57: Quando manca ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : 19 giugno - Santuccio ai quarti di finale - Navarria sconfitta nella spada. E’ il momento di Fiamingo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41: Ottavo di finale tra Udrea e Fiamingo, nella spada femminile, che avrà inizio alle 13.45 13.40: Una pool n.9 da incorniciare per Berré che fa l’en plein con cinque successi nella sciabola maschile. Ora vedremo come sarà il tabellone delle sfide dai 32esimi. 13.38: Santuccio quindi accede ai quarti di finale della spada femminile e affronterà la vincente del confronto tra Rossella ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : 19 giugno - Navarria - Santuccio e Fiamingo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Vince Fiamingo! Battuta 15-6 la polacca Rutz. 12.45 La seconda manche si chiude sul 10-6 a favore di Fiamingo. 12.43 Fiamingo riesce ad annullare il tentativo di rimonta di Rutz e allunga nuovamente sul 9-6. 12.40 L’azzurra chiude la prima manche avanti 5-3. 12.37 Tocca ora a Rossella Fiamingo, contro la polacca Rutz. 12.35 Successo anche di Santuccio! Sconfitta 15-7 la la svizzera ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : 19 giugno - le spadiste completano la fase a gironi. Bene Navarria ed Isola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40: Cinque vittorie ed una sconfitta. Questo il record alla fine dei gironi per Mara Navarria. 10.33: Alberta Santuccio ha chiuso il suo girone con quattro vittorie e due sconfitte. Purtroppo Rossella Fiamingo ha perso l’ultimo assalto e concluso con un record di 3-3. 10.27: Quarta vittoria per Mara Navarria. 10.20: Federica Isola ha chiuso la sua fase a gironi con cinque vittorie ed ...

Europei Under 21 2019 - ITALIA vs Polonia | Diretta Rai 1 : Bologna è pronta di nuovo ad abbracciare e sostenere l’Under 21. Tre giorni dopo la gara d’esordio contro la Spagna, al “Dall’Ara” arriva la Polonia e la posta in palio è sostanziosa. Stasera (ore 21-...

Diretta Europei SCHERMA 2019/ Streaming video Rai : si va in pedana! : DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2019 Streaming video e tv: cronaca live delle gare di Dusseldorf, Aldo Montano e Rossella Fiamingo impegnati mercoledì 19 giugno.

Rai Sport - Europei Under 21 2a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : Dopo la vittoria in rimonta all'esordio contro la Spagna, torna in campo l'Italia Under 21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A. La sfida alla Polonia, che non ha mai battuto l'Italia nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali Under 21, e che ha piegato 3-2 il Belgio nella gara inaugurale dell'Europeo 2019, nonostante la scarsa vena realizzativa...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : 19 giugno - in pedana spadiste e sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadiste e sciabolatori. Si chiudono le gare individuali nella rassegna continentale a Dusseldorf e l’Italia punta ad ampliare il proprio bottino. Finora sono sei le medaglie vinte, con i ...