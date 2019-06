Dieta senza carboidrati e zuccheri per dimagrire 5 kg subito

Dieta senza zuccheri contro obesità - diabete e infarto : La Dieta senza zucchero contro obesità, diabete ed infarto. Ridurre quantità di zucchero e amido nello schema dietetico dell’alimentazione

Dieta senza carboidrati : brucia grassi e fa dimagrire : La Dieta senza carboidrati è una Dieta brucia grassi che può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana.Ecco cosa si mangia.

La “Dieta delle star” - ovvero come perdere 6 kg in 14 giorni (senza fare la fame) : Si chiama Haylie Pomroy ed è la nutrizionista delle star. Perché ne parliamo? Perché, grazie ai suoi consigli, ha rivoluzionato la vita di chi è sempre a dieta. Con i suoi suggerimenti – 10 per la precisione – ha tirato fuori una strategia pazzesca per dimagrire. Lei è una tosta: ha scritto decine di libri che sono stati tradotti in tutto il mondo. Perché piace? Perché non impone regimi restrittivi ma aiuta le persone a dimagrire in modo ...

Dieta delle zucchine : in 3 giorni torni in forma senza la minima fatica : Anche se le condizioni meteo ci fanno sentire come se fossimo in autunno, in realtà siamo in piena primavera e l’estate si avvicina. E i chili di troppo che abbiamo accumulato questo inverno sono sempre lì. Perché anch’anno abbiamo saltato la palestra, perché anche quest’anno ci siamo concessi un bel po’ di stravizi, perché anche quest’anno abbiamo esagerato. Ma starsi a colpevolizzare non serve a niente. Serve invece seguire un regime ...

Una Dieta senza colesterolo per proteggere il cuore? Impossibile! : colesterolo, ecco una parola che fa paura a tutti. Giustamente, perché quando questa molecola è in eccesso si corre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari (ictus e infarti) che possono essere letali. E purtroppo, l’ipercolesterolemia è sempre più diffusa, tanto che oggi nemmeno le donne ne sono esenti, con tutte le conseguenze che questo comporta. È quindi chiaro che si debbano prendere provvedimenti per ridurre il colesterolo ...