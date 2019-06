Di Maio si rilassa in costa Smeralda con la fidanzata Virginia | due sirenetti FOTO

blogitalia.news

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Momenti di relax e divertimento per il ministro Die laWeekend al mare per Luigi diSaba, inper qualche giorno tra amore, divertimento e famiglia. Il vicepremier e lahanno passato una giornata in barca con un paio di amici, hanno pranzato in un ristorante … Disiincon la, due) at BlogItalia.News.

CialtronH : @Lettera43 Di Maio sembra abbia una paresi, nemmeno al mare si rilassa. Salvini è un cotechino con una lenticchia come accessorio. ?? - boncompagni23 : #Ariachetira Di Maio appare troppo stressato e la fidanzata non basta meglio anna a mignotte così almeno si rilassa… -