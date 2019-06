Di Battista | Se si vota in anticipo mi ricandido al 100%

agi

(Di mercoledì 19 giugno 2019) "Sì, al cento per cento". Cosi' l'ex deputato M5s Alessandro Dirisponde, a Otto e mezzo in onda stasera su La7, a chi gli chiede se si ricandiderebbe in caso di elezioni anticipate. "Se il governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa legislatura", risponde Dia chi gli chiede se a suo avviso la regola che impone agli eletti di M5s di non ricandidarsi dopo due mandati, debba valere anche in caso di fine anticipata dell'attuale legislatura. Di, incalzato sull'opportunità di una deroga alla regola per il vicepremier Luigi Di Maio, già al secondo mandato parlamentare, ha risposto: "Io proporrei di non considerare questa legislatura come secondo mandato". Quell'sms a Salvini "Nel mio libro pubblico un sms che ho inviato a Salvini. Gli ho scritto 'molla Berlusconi, il partito e i suoi costumi'", prosegue ...

