Di Battista | Se cade il governo mi ricandido

M5s - Di Battista : "Se il governo cade - mi candiderei" | "Deroga alla regola dei due mandati" : L'esponente del Movimento assicura di non essere in conflitto con il vicepremier Luigi Di Maio e chiede di "non considerare questa legislatura" se il governo dovesse cadere entro il 15 luglio

Alessandro Di Battista : “Se cade governo deroga a regola dei 2 mandati. E io mi candido al 100%” : Il futuro del governo, quello del Movimento 5 Stelle e anche il suo personale. Alessandro Di Battista, ospite a Otto in Mezzo su La7, parla di tutto. E offre due notizie non di poco conto per gli equilibri del M5s: deroga alla legge dei due mandati in caso di caduta del governo e sua candidatura certa in caso di elezioni anticipate. Concetti chiari: “Se il governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa ...

Di Battista attacca Salvini nel suo nuovo libro : 'Vuole far cadere il Governo' : Pochi giorni fa Alessandro Di Battista ha presentato il suo nuovo libro, intitolato Politicamente Scorretto. In tale libro, Di Battista ha polemizzato con l'attuale establishment del Movimento 5 Stelle e ha criticato l'operato del "Governo del cambiamento". Andando maggiormente nello specifico, l'attivista e punto di riferimento dell'ala più movimentista del partito pentastellato non ha risparmiato critiche nemmeno all'attuale leader dei 5 ...

Travaglio intervista Di Battista : “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo - M5s mantenga i nervi saldi” : “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ...

Di Battista : 'Spero che Salvini non faccia cadere il governo solo per difendere Rixi' : Tutti i membri del governo si dicono ottimisti sulla sua tenuta, ma in realtà i problemi non mancano e la conclusione non è affatto scontata. Nonostante possa sembrare che la questione sia tutta nelle mani del Movimento 5 Stelle e nel voto della piattaforma Rousseau nei riguardi di Di Maio, in realtà la Lega ha altrettanta parte nella questione. In particolare, a breve arriverà la sentenza sul caso Rixi. Come ricordato anche da Di Battista, il ...

