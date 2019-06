Di Battista | Se cade il Governo chiederò la deroga alla regola M5S dei 2

Di Battista attacca Salvini nel suo nuovo libro : 'Vuole far cadere il Governo' : Pochi giorni fa Alessandro Di Battista ha presentato il suo nuovo libro, intitolato Politicamente Scorretto. In tale libro, Di Battista ha polemizzato con l'attuale establishment del Movimento 5 Stelle e ha criticato l'operato del "Governo del cambiamento". Andando maggiormente nello specifico, l'attivista e punto di riferimento dell'ala più movimentista del partito pentastellato non ha risparmiato critiche nemmeno all'attuale leader dei 5 ...

Travaglio intervista Di Battista : “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo - M5s mantenga i nervi saldi” : “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ...

Di Battista : 'Spero che Salvini non faccia cadere il governo solo per difendere Rixi' : Tutti i membri del governo si dicono ottimisti sulla sua tenuta, ma in realtà i problemi non mancano e la conclusione non è affatto scontata. Nonostante possa sembrare che la questione sia tutta nelle mani del Movimento 5 Stelle e nel voto della piattaforma Rousseau nei riguardi di Di Maio, in realtà la Lega ha altrettanta parte nella questione. In particolare, a breve arriverà la sentenza sul caso Rixi. Come ricordato anche da Di Battista, il ...

Alessandro di Battista : “se cade il governo mi ricandido” - no a Sindaco di Roma : Alessandro di Battista: “se cade il governo mi ricandido”, no a Sindaco di Roma Lui si augura di cuore che non si presentino le condizioni ma, se proprio si dovesse tornare alle urne, allora sì, tornerebbe a tuffarsi nell’agone politico. All’apice dello scontro interno al governo, Alessandro Di Battista torna a parlare e lo fa ai microfoni di Andrea Scanzi e Luca Sommi nella trasmissione Accordi e Disaccordi. “Se ...

Di Battista : “Mi ricandido alle elezioni fra 4 anni. O prima se cade il governo”. E come leader M5s? “No - è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima ...

