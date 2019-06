Depistaggio Borsellino | Scarantino | “Ho collaborato perché in carcere subivo terrorismo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Insubiva “psicologico“. Per questo motivo Vincenzosi convinse a collaborare con le indagini sulla strage di via d’Amelio. Autoaccusandosi del furto della Fiat 126 poi trasformata in autobomba usata per uccidere Paolo. Il falso pentito si è sottoposto al controesame davanti al tribunale di Caltanissetta che sta processando tre poliziotti per ildell’inchiesta: i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Sono tutti accusati di calunnia aggravata dall’avere favorito Cosa nostra. I tre poliziotti facevano parte del gruppo investigativo “Falcone”, diretto da Arnaldo La Barbera. A interrogaresono i difensori dei tre imputati, gli avvocati Giuseppe Seminara e Giuseppe Panepinto. Per l’accusa in aula il Procuratore aggiunto Gabriele Paci. All’inizio dell’udienza ...

