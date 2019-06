Depistaggio Borsellino | Scarantino | ' ero un collaboratore e non un pentito'

Depistaggio Borsellino : Difesa produce congedo militare - 'Scarantino neurolabile' : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - Vincenzo Scarantino, il falso pentito che ha ritrattato più volte le sue dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, facendo condannare degli innocenti, fu congedato dal servizio militare perché ritenuto dai medici "neurolabile". E' quanto risulta dal documento,

Depistaggio Borsellino : Scarantino - 'quelli che ho accusato hanno dovuto sopportato torture' : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - "Queste persone hanno avuto la forza di sopportare queste torture, e oggi hanno avuto giustizia...". A parlare è il falso pentito Vincenzo Scarantino, durante il controesame del processo sul Depistaggio sulla strage di via D'Amelio in corso a Caltanissetta. Scara

Depistaggio Borsellino : Scarantino - 'collaborai per terrorismo psicologico che subivo' : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - "Mi convinsi a collaborare con gli inquirenti a causa del terrorismo psicologico che subivo in carcere a Pianosa. Tutto il terrorismo che mi hanno fatto, non solo mentale ma anche fisico. E' stato un cumulo di tante cose". Il falso pentito Vincenzo Scarantino, as

Depistaggio Borsellino : Caltanissetta - al via controesame falso pentito Scarantino : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - E' ricominciato davanti al Tribunale di Caltanissetta il controesame del falso pentito Vincenzo Scarantino nel processo sul presunto Depistaggio sulla strage di via D'Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Anche o

Mafia : Depistaggio Borsellino - Fava 'distorsioni passate anche da magistrati' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "L'indagine della procura di Messina è un atto dovuto. Se la procura ritiene che ci siano delle responsabilità da accertare, questa è la prassi. E penso che alcune distorsioni di questi anni siano passate anche dai magistrati". Così il presidente della commissione Anti

Mafia : Depistaggio Borsellino - Bindi 'indagine su magistrati arriva dopo 27 anni' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Finalmente dopo 27 anni si è aperta l'inchiesta a Messina, segno che non c'è potere che non può essere sottoposto al giudizio della legge, tanto più la magistratura. Il problema è che questo avviene dopo 27 anni". Così l'ex presidente della commissione AntiMafia Rosi

Mafia : Fava 'stessa mano dietro strage Borsellino e Depistaggio' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Metterei la firma se dopo 27 anni avessimo una verità compiuta ma non è così, dopo 27 anni abbiamo solo la certezza che ci fu un depistaggio. Io continuo a pensare che la mano che ha accompagnato la strage di via d'Amelio è la stessa che ha accompagnato i depistatori,

Depistaggio Borsellino : indagati Palma e Petralia - i due pm della strage di via D'Amelio : L'accusa è di concorso in calunnia aggravato dall'aver favorito Cosa Nostra. la Procura ha disposto l'analisi di 19 audiocassette su cui vennero registrati una serie di interrogatori

Mafia : Depistaggio Borsellino - indagati per calunnia due pm inchiesta strage/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Procura di Messina che indaga sul depistaggio dell'indagine sulla strage di via D'Amelio e che ha iscritto nel registro degli indagati gli ex pm Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, riguardano le cassette con le intercettazioni delle

Depistaggio Borsellino - indagati per calunnia due pm : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova)- Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul Depistaggio sulla strage di via D'Amelio. A distanza di 27 anni dall'attentato in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, la Procura di Messina, come apprende l'Adnkron

Mafia : Depistaggio Borsellino - giudici quater disposero trasmissione atti alla Procura : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Questa Corte ritiene doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'i

Mafia : Depistaggio Borsellino - i pm indagati sono Palma e Petralia : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Sarebbero Annamaria Palma e Carmelo Petralia i due magistrati indagati per calunnia aggravata dalla Procura di Messina nell'ambito dello stralcio d'inchiesta sul depistaggio sulle indagini su via D'Amelio. A Palma, che è avvocato generale di Palermo, e Carmelo Petralia

Strage Borsellino - sul Depistaggio indagati anche alcuni magistrati : La Procura di Messina ha notificato un avviso di garanzia, per l'esecuzione di un "accertamento tecnico non ripetibile", a magistrati che furono in servizio a Caltanissetta e che sono oggi indagati nell'inchiesta-bis sul depistaggio riguardante via D'Amelio. Non si conoscono ancora i loro nomi. L'avviso e' stato notificato anche alle "persone offese", cinque mafiosi che furono condannati ingiustamente all'ergastolo per avere avuto un ruolo mai ...

Mafia : pm indagati - su Depistaggio Borsellino spuntano 19 cassette (2) : (AdnKronos) - L'avviso di accertamento della Procura di Messina è stato notificato ai magistrati indagati per calunnia aggravata ma anche alle parti offese, cioè Gaetano Murana, Giuseppe La Mattina e Cosimo Vernengo, ingiustamente accusati nei primi processi. Oltre a Gaetano Scotto, Giuseppe Urso, N