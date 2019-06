De Laurentiis a KissKiss conferma la doppia sfida con il Barcellona negli States

KissKiss : De Laurentiis - l’annuncio della sorpresa è rimandato a domani : Aurelio De Laurentiis non parlerà oggi alla radio ufficiale della famosa sorpresa a cui aveva accennato venerdì da Capri. Lo ha annunciato a Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio. La sorpresa , comunque, non riguarda il calciomercato ma qualcosa che accadrà ad agosto e porterà al Napoli molto prestigio. E’ in corso di definizione, il presidente ci sta lavorando, motivo per cui l’annuncio è rimandato a quando tutti i dettagli saranno ...

KissKiss : De Laurentiis pronto per il nuovo San Paolo. Solo abbonamenti e sconti per le famiglie : Radio Kiss Kiss Napoli annuncia il progetto che Aurelio De Laurentiis presenterà al Comune di Napoli al termine delle Universiadi. De Laurentiis ha pronto un nuovo progetto per il San Paolo curato dall’architetto Zavanella. Il restyling dello stadio partenopeo prevede di rimuovere la pista d’atletica e portare le tribune a ridosso del campo da gioco. In più il presidente vorrebbe realizzare 25 Sky box in campo sul lato delle tribune e dei ...