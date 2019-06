Dati sensibili o dati personali | differenza e cosa significa a livello legale

Cosa succede se gli hacker si mettono a rubare i Dati sensibili delle dogane : Frontiera terrestre statunitense gestita dal Customs and Border Protection (foto: PAUL RATJE/AFP/Getty Images) Un attacco malevolo ha colpito i server della Customs and Border Protection (Cbp) statunitense, l’agenzia federale che controlla le dogane degli Stati Uniti, sottraendo le immagini delle targhe e le foto delle persone che hanno viaggiato attraverso i confini del paese. Come riporta il Washington Post, in una dichiarazione lunedì ...

Epic Games Store ha condiviso per sbaglio dei Dati sensibili di un utente ad un altro giocatore : Non è bastato il ban degli account se si comprano compulsivamente troppi giochi nel negozio di Epic Games. Questa volta il problema è ancora più grave.All'interno di Reddit è apparso un thread chiamato eloquentemente "Fuck Epic" dove un utente ha pubblicato una risposta della società in seguito ad un grave errore causato da un suo dipendente. Secondo quanto scritto nel thread, un utente avrebbe richiesto ad Epic i propri dati personali che però ...

Epic Games Store ha inoltrato per sbaglio dei Dati sensibili di un utente ad un altro giocatore : Non è bastato il ban degli account se si comprano compulsivamente troppi giochi nel negozio di Epic Games. Questa volta il problema è ancora più grave.All'interno di Reddit è apparso un thread chiamato eloquentemente "Fuck Epic" dove un utente ha pubblicato una risposta della società in seguito ad un grave errore causato da un suo dipendente. Secondo quanto scritto nel thread, un utente avrebbe richiesto ad Epic i propri dati personali che però ...

#VinciSalvini : torna il gioco a premi social per i fan del ministro (tra ‘mi piace’ e Dati sensibili) : Chi mette più like vince foto, telefonate e incontri riservati con Matteo Salvini. Per farlo bisogna iscriversi tramite...