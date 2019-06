Da L’Amica Geniale a The Good Doctor e Richard Madden | le serie e i volti premiati al

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Altra cerimonia, altro red carpet e un nuovo, meritatissimo premio per L'Amicache sbarca al Festival della tv di Montecarlo e conquista tutti insieme ad altri importanti titoli della serialità americana e non solo. Da Escape of the Dannemora a L'Amica, da Thea Lethal Weapon, sono tante leche sono state insignite dei prestigiosi Golden Nymphs Awards al Festival della tv di Montecarlo alla presenza del Principe Alberto II, Presidente onorario della kermesse.Al suo fianco si sono schierate le star premiate della serata a cominciare da Patricia Arquette per il suo Escape at Dannemora passando per Naomi Levov e Niv Majar per la commedia israeliana On the Spectrum (migliortelevisiva) e finendo a Michael Douglas che ha ricevuto il Crystal Nymph Award precedentemente annunciato per il suo eccezionale lavoro nel settore. Ancora una volta poi è ...

