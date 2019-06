Da Cdm ok a ddl “Cantiere ambiente” | 6 | 5 miliardi disponibili

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Approvato stasera in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, dopo il via libera all`unanimità della Conferenza delle Regioni, il ddl "Cantiere ambiente" ("Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio"). Il provvedimento, voluto fortemente dal ministro dell`Ambiente Sergio Costa, realizza gli obiettivi indicati nel Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico "Proteggi Italia", consentendo di spendere i 6,5di euro che costituiscono il Piano Marshall contro il dissesto.Consentirà di ridurre la burocrazia, semplificare i passaggi amministrativi, anticipare i fondi per la progettazione, affiancare le regioni, programmare cicli di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Nel dettaglio, il ministero dell`Ambiente anticipa il 30% dei fondi alle regioni per gli ...

