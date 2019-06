Coppa d’Africa 2019 | tutti i soprannomi delle Nazionali Dalle Aquile di Cartagine ai

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Lad’Africa sarà uno degli eventi calcistici più importanti di questa estate, la rassegna continentale andrà in scena in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio e si preannuncia altamente appassionante e avvincente: per la prima volta nella storia si svolgerà in estate con il caldo che sarà un fattore determinante e parteciperanno 24. Il torneo è come sempre imprevedibile, non sembra vince la grande favorita della vigilia e le sorprese sono costantemente dietro l’angolo: può succedere davvero di tutto, sicuramente il divertimento non mancherà davvero mai per tutto il mese. Leafricane sono famose in tutto il mondo per ibizzarri, espressioni della cultura di ogni singolo Paese, iconici ed identificativi: apprezzatissimi dai tifosi e divertenti per gli appassionati di calcio, gli appellativi saranno spesso tirati in ballo durante il ...

